中国央行：人民币购售业务拓至直接投资项下 包括即期、远期和掉期

路透上海9月1日 - 上海证券报周二报道称，中国央行日前下发关于拓宽人民币购售业务范围的通知，决定将人民币购售业务范围拓展到直接投资项下的跨境人民币结算需求，交易品种包括即期、远期和掉期交易等。

而在央行2011年下发通知中曾规定，银行开展人民币购售业务限于货物贸易项下的跨境人民币结算需求；而境外参加银行向境内代理行以境内汇率购售人民币需求局限于三个月以内的贸易项下需求。同时，只能进行即期交易，不可进行远期和掉期交易。

报导援引受访专家指出，央行此举意在于为拓宽境内外汇供给，平衡境内汇率水平；从长远看，该项制度性的基础建设将为资本项目开放提供重要一环，而在当前境内汇率差倒挂的情形下，推出此项改革也是一个不错的时点。

专家表示，当海外企业和境外参加行可以在直接投资项下参与衍生品交易如远期、掉期之后，海外参加行可以和境内代理行在在岸市场以境内汇率购买人民币，这实质上是把离岸市场的业务收回到在岸市场来完成。

“新规实施后，境外企业将可以在在岸市场运用更为灵活的套保和避险工具，并且使得在岸市场的流动性更加充裕，也将促使离岸市场的价格向在岸市场收敛，”报导援引某外汇交易员称。

所谓人民币购售业务是指境外参加行在境内代理行（境内具有结算代理资格的银行）或海外清算行（比如中行香港，工行新加坡）购买人民币或售出人民币，为满足海外客户的人民币购买及卖出需求。

央行在最新通知中并要求，境内代理银行和境外清算行应当要求境外参加行加强对客户购汇需求的真实性审核。境内代理银行和境外清算行应当及时准确地向人民币跨境收付信息管理系统报送人民币购汇业务信息。

而与人民币购汇业务有关的人民币代理结算协议应当明确境外参加行的以下义务：一是企业客户在境外参加行办理人民币购汇业务后，须在同一家银行完成购汇相关的支付；二是境外参加行应当关注异常交易，检测客户大额购售业务的资金流向，及时通过境内代理行或境外清算行向人民银行报告有关情况。

人民币兑美元即期周一收盘续升百点至逾两周新高，中间价亦涨近百点创一周新高。交易员表示，中间价连两日近200点子上升，并强劲推升即期汇价，意在扭转或淡化此前浓厚贬值预期，倒逼投机购汇止损出局，短期不排除人民币仍有阶段性反弹可能。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。