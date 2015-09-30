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中国财经 | 2015年 9月 30日 星期三 10:05 BJT

中国央行授权赞比亚中国银行担任赞比亚人民币业务清算行

路透北京9月30日 - 中国央行周三发布公告称，根据中国人民银行与赞比亚中央银行合作备忘录相关内容，中国人民银行决定授权赞比亚中国银行(601988.SS)(3988.HK)担任赞比亚人民币业务清算行。

中国央行周二曾公布，与赞比亚央行签署在赞比亚建立人民币清算安排的合作备忘录。这有利于中国和赞比亚两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进贸易、投资便利化。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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