张涛升任中国央行副行长 IMF工作背景引发接替朱民猜想（更新版）

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
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路透北京/香港5月20日 - 中国人民银行条法司司长张涛最新被提升为央行副行长。由于此前张涛曾在国际货币基金组织（IMF）有过长达三年的工作经历，业内人士猜测他将接任IMF现任副总裁朱民的职位。
中国政府网周五刊登国务院任免国家工作人员通知，同时宣布免去周慕冰银监会副主席的职位，周慕冰于2010年12月起担任该职。
“他在IMF工作过，应该是接替朱民。”一位接近中国央行的人士表示。
朱民2011年7月出任IMF副总裁，任期五年，为首位进入IMF高层的中国人。朱民2009年起担任中国人民银行党委委员、副行长，2010年开始兼任IMF总裁特别顾问。主要从事国际金融、银行业务和宏观经济方面的研究。
根据网上的公开信息，60年代出生的张涛毕业于清华大学自动化工程专业，并获清华大学金融工程硕士学位；后获得美国加利福尼亚大学（圣克鲁斯）国际经济学硕士及博士学位。
张涛加入央行之前，曾在世界银行和亚洲开发银行陆续担任经济学家和高级经济学家。自2004年起任职于中国人民银行，历任人民银行研究局副局长、国际司副司长、调查统计司司长、国际司司长兼港澳台事务办公室主任。（完）
(发稿 宿泱韫/毕晓雯; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
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