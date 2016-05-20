张涛升任中国央行副行长 IMF工作背景引发接替朱民猜想（更新版）

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路透北京/香港5月20日 - 中国人民银行条法司司长张涛最新被提升为央行副行长。由于此前张涛曾在国际货币基金组织（IMF）有过长达三年的工作经历，业内人士猜测他将接任IMF现任副总裁朱民的职位。

中国政府网周五刊登国务院任免国家工作人员通知，同时宣布免去周慕冰银监会副主席的职位，周慕冰于2010年12月起担任该职。

“他在IMF工作过，应该是接替朱民。”一位接近中国央行的人士表示。

朱民2011年7月出任IMF副总裁，任期五年，为首位进入IMF高层的中国人。朱民2009年起担任中国人民银行党委委员、副行长，2010年开始兼任IMF总裁特别顾问。主要从事国际金融、银行业务和宏观经济方面的研究。

根据网上的公开信息，60年代出生的张涛毕业于清华大学自动化工程专业，并获清华大学金融工程硕士学位；后获得美国加利福尼亚大学（圣克鲁斯）国际经济学硕士及博士学位。

张涛加入央行之前，曾在世界银行和亚洲开发银行陆续担任经济学家和高级经济学家。自2004年起任职于中国人民银行，历任人民银行研究局副局长、国际司副司长、调查统计司司长、国际司司长兼港澳台事务办公室主任。（完）