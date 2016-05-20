中国国务院任命张涛为央行副行长 免去周慕冰银监会副主席职务

路透北京5月20日 - 中国国务院周五表示，任命张涛为中国人民银行副行长，并宣布免去周慕冰的中国银行业监督管理委员会副主席职务。

中国政府网刊登国务院任免国家工作人员通知，同时任命王小洪为公安部副部长，张茂于为国家知识产权局副局长，赵峰涛为国家机关事务管理局副局长等。

国务院免去杨铁军的国家知识产权局副局长职务；免去于永水的国家机关事务管理局副局长职务，免去刘怡、武保忠的国有重点大型企业监事会主席职务。

据银监会网站介绍，周慕冰于2010年12月起担任银监会副主席一职。

张涛此前担任央行条法司司长一职。（完）