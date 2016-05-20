中国国务院任命张涛为央行副行长 免去周慕冰银监会副主席职务

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京5月20日 - 中国国务院周五表示，任命张涛为中国人民银行副行长，并宣布免去周慕冰的中国银行业监督管理委员会副主席职务。
中国政府网刊登国务院任免国家工作人员通知，同时任命王小洪为公安部副部长，张茂于为国家知识产权局副局长，赵峰涛为国家机关事务管理局副局长等。
国务院免去杨铁军的国家知识产权局副局长职务；免去于永水的国家机关事务管理局副局长职务，免去刘怡、武保忠的国有重点大型企业监事会主席职务。
据银监会网站介绍，周慕冰于2010年12月起担任银监会副主席一职。
张涛此前担任央行条法司司长一职。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。