人行要求立即暂停支付宝、财付通等线下二维码支付业务--消息

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京3月14日 -三位消息人士周五称，中国央行支付结算司已下发文件，要求支付宝、财付通等第三方支付机构立即暂停线下二维码支付业务、虚拟信用卡有关业务。
消息人士并表示，央行正就网络支付业务、手机支付业务等新型支付手段的管理办法征求意见。意见稿的内容或包括，支付机构不得为付款人和实体特约商户的交易提供网络支付服务，不允许金融机构在支付机构开立支付账户，暂停虚拟信用卡有关业务等。
“应该支付宝、财付通都收到这个文件了。”一位了解情况的第三方支付机构的相关人士说。
路透联系到支付宝、财付通相关人士，亦证实了上述消息。“通知下的很急，昨天我们还在跟一家商户谈线下二维码支付的业务，这个通知确实对我们业务影响很大。”支付宝一位人士称。
中国央行没有立即对此置评。
支付宝为中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团旗下第三方支付机构，财付通是中国互联网巨头腾讯(0700.HK)旗下的第三方支付机构。近期财付通透过微信红包、嘀嘀打车车费优惠等途径，吸引大量微信用户开通微信支付。（完）
(发稿 赵红梅/谢衡; 审校 张喜良)
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路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。