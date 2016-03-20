周小川：希望通过发展资本市场 减少企业对借贷杠杆依赖

路透上海3月20日 - 中国央行行长周小川周日表示，中国经济整体杠杆率和储蓄率均偏高，希望通过发展资本市场，使更多的资金进行股权投资，减少企业对借贷杠杆的依赖；并能够使国民储蓄中更大比例资金进行股本融资，降低债务股本的比例。

央行网站刊登他在中国发展高层论坛上的讲话称，中国去年总储蓄率是46%点多，其中居民部门在35%以上，而一般国家在GDP(国内生产总值)的20%-30%左右。储蓄率高有多种多样的原因，储蓄的钱多，通过银行和买债券渠道的债务融资就会高一些。

“所以如果说中国企业债务率高于其他一些国家，从这个角度看也不奇怪。当然也不能高的太多，否则也是有问题的。”他说。

此外，中国股票市场在90年代初才开始出现，发展时间还短，资本市场总融资比例较低，民间股本融资也相对薄弱；而改革开放以来发展较快，但总的民间积累、民间财富还比较少，所以民间财富变为股本的机会也相对较少，“这些因素加在一起就导致借贷比例比较高，就容易产生一些宏观上的风险。”

针对中国外汇储备减少，周小川指出，去年有一段时间到今年1月，市场对中国经济放缓的议论较多，导致信心有些不足，同时中国金融市场也出现了波动，市场信心有一些非常明显地受到损害，各种议论真假都有。在这样的情况下，资金流出也就多一些。

“对中国整体经济和改革发展的判断、以及对中国汇率水平的判断回归理性后，就会恢复正常。现在看来，这个数据非常明显地有所减缓。”他强调。

中国央行此前公布，2月末中国外汇储备为3.2万亿美元，连续四月减少但当月降幅明显收窄。中国去年外汇储备下降13%，其中12月单月下降额逾千亿美元创历史记录。

周小川并提到，对于汇率改革目标，中国没有用“自由浮动汇率”这个提法，用的是“有管理的浮动汇率制度”。当然这也并不意味着汇率会有什么偏差，还是要尊重市场供求规律，也要参照国际市场上的多种货币篮子，特别是未来更多地参照SDR(特别提款权)篮子，让人民币汇率保持在合理均衡水平。

他同时指出，中国还是很重视全球金融危机中的经验教训。中央银行过去比较强调对价格总水平的调控，很多央行还实行通货膨胀目标制，仅做到这点还不够。即便有些情况下通货膨胀水平不高，但经济体系还可能出现其他的金融风险，甚至是危机。所以首先强调要加强宏观审慎管理框架的建立。

中国国务院副总理张高丽出席上述论坛开幕式并致辞时则表示，当前世界经济深度调整、复苏乏力，中国经济下行压力加大；今年将保持经济运行在合理区间，着力加强供给侧结构性改革，切实防控风险，努力实现“十三五”时期(2016-2020年)经济社会发展良好开局。

“要以供给侧结构性改革为主线，抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。”他称，“与供给侧结构性改革相配合，实施好宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路。”（完）