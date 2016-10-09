尽管中国的银行体系不良贷款有所上升 但整体风险可控--周小川

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月9日 - 中国人民银行行长周小川表示，随着全球经济复苏逐步正常化，中国会对信贷增长有所控制；尽管银行体系不良贷款有所上升，但资本充足，整体风险可控。
央行网站周日援引他在国际货币与金融委员会（IMFC）部长级会议上的发言指出，对货币政策而言，如果信贷的价格与数量不是线性关系，数量政策和利率政策可以同时运用。对财政政策而言，主流观点已由强调财政整顿转为强调运用财政政策促进经济复苏。中国的经验表明，及时出台财政和货币刺激政策对应对危机可以发挥积极作用。
他谈到，尽管理论上货币政策和财政政策有严格区分，但存在介于两者之间的选择，例如政府和社会资本合作（PPP）和开发性金融。英国的“融资换贷款”计划也是一种形式，中国也有类似的做法。
周小川并认为，欧元区国家使用单一货币，但各国根据自身条件制定不同的财政政策。中国幅员辽阔，各省财政状况不尽相同，可以考虑借鉴欧元区的经验。
此次会议还欢迎人民币纳入特别提款权（SDR），并期待对扩大SDR的使用进行进一步研究。会议承诺将完成第15次份额总检查，包括形成新的份额公式，份额调整应提高有活力经济体的份额占比，以反映其在世界经济中的相对地位。
中国央行行长周小川此前在出席2016年第四次20国集团（G20）财长和央行行长会议时表示，中国经济长期向好的基本面不会改变。去年中国资本市场出现一定波动，为维护金融稳定，当时阶段性地出现了更多依赖银行信贷融资的情况，但市场恢复稳定后已不再有大的增加；随着全球经济复苏逐步正常化，中国也会对信贷增长有所控制。[nL3S1CE00J]（完）
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(发稿 边竞; 审校 林高丽)
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