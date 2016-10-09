尽管中国的银行体系不良贷款有所上升 但整体风险可控--周小川

路透上海10月9日 - 中国人民银行行长周小川表示，随着全球经济复苏逐步正常化，中国会对信贷增长有所控制；尽管银行体系不良贷款有所上升，但资本充足，整体风险可控。

央行网站周日援引他在国际货币与金融委员会（IMFC）部长级会议上的发言指出，对货币政策而言，如果信贷的价格与数量不是线性关系，数量政策和利率政策可以同时运用。对财政政策而言，主流观点已由强调财政整顿转为强调运用财政政策促进经济复苏。中国的经验表明，及时出台财政和货币刺激政策对应对危机可以发挥积极作用。

他谈到，尽管理论上货币政策和财政政策有严格区分，但存在介于两者之间的选择，例如政府和社会资本合作（PPP）和开发性金融。英国的“融资换贷款”计划也是一种形式，中国也有类似的做法。

周小川并认为，欧元区国家使用单一货币，但各国根据自身条件制定不同的财政政策。中国幅员辽阔，各省财政状况不尽相同，可以考虑借鉴欧元区的经验。

此次会议还欢迎人民币纳入特别提款权（SDR），并期待对扩大SDR的使用进行进一步研究。会议承诺将完成第15次份额总检查，包括形成新的份额公式，份额调整应提高有活力经济体的份额占比，以反映其在世界经济中的相对地位。

中国央行行长周小川此前在出席2016年第四次20国集团（G20）财长和央行行长会议时表示，中国经济长期向好的基本面不会改变。去年中国资本市场出现一定波动，为维护金融稳定，当时阶段性地出现了更多依赖银行信贷融资的情况，但市场恢复稳定后已不再有大的增加；随着全球经济复苏逐步正常化，中国也会对信贷增长有所控制。[nL3S1CE00J]（完）

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