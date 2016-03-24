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中国财经 | 2016年 3月 25日 星期五 07:29 BJT

周小川：反对竞争性货币贬值 希望加强全球汇率政策协调

路透北京3月24日 - 中国央行行长周小川周四在博鳌论坛上表示，中国反对竞争性货币贬值，希望加强全球汇率政策协调。

国务院总理李克强今日稍早也曾表示，人民币会在合理均衡水平上保持稳定，中国发展基本面决定其不具备、也不会有长期贬值的可能；中国将按照主动性、渐进性、可控性原则推动汇率市场化，但是绝不会用贬值来刺激出口。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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