周小川：反对竞争性货币贬值 希望加强全球汇率政策协调

国务院总理李克强今日稍早也曾表示，人民币会在合理均衡水平上保持稳定，中国发展基本面决定其不具备、也不会有长期贬值的可能；中国将按照主动性、渐进性、可控性原则推动汇率市场化，但是绝不会用贬值来刺激出口。（完）