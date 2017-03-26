博鳌论坛：需高度警惕全球范围内出现再通胀--中国央行行长

路透博鳌3月26日 - 中国人民银行行长周小川周日称，应该对再通胀保持充分警惕。但他补充说，从全球总体情况来看，判断是否再通胀仍然为时尚早。

他在出席博鳌亚洲论坛时表示，各国流动性已经很充足。

此外，证券时报援引他在出席博鳌亚洲论坛2017年年会时还称，货币政策在经过多年的量化宽松之后，目前全球已经到达了这次周期的尾部，这意味着货币政策将不再是宽松的政策。

中国过去为应对全球经济危机采取了适度扩张的货币政策，但是在2010年底已经回到谨慎的货币政策。他指出，全球经济复苏会经过很多曲折，是一个渐进的过程，因此货币政策也需要逐渐改变，变成比较审慎的货币政策。

“这个方向需要看到货币政策限度，要认真去考虑什么时候如何离开货币政策宽松的周期，这是一个非常大的挑战。“他称。

不过他也表示，因为全球经济的复苏在不同国家以不同的速度进行，因此货币政策也不是完全协调一致的。

他并指出，虽然货币政策制定当局已经开始紧缩，但是这仍是一个渐进的过程，“在某些期间，我们会强调结构改革以及其他长期的发展战略，会发出信号告诉人们不要太依赖于货币政策，但是这个信号的发出是很重要的。”

对于再通胀的问题，周小川称，尽管目前在一些国家已经看到再通胀，但是从全球总体情况来看，判断是否再通胀仍然为时尚早。他认为，今年已经有些国家在全球商品市场价格上扬，因此对待再通胀的现象，应该要保持审慎的态度，这跟货币政策的制定有着直接关系。（完）