周小川：丝路基金已起步运作 可看作是投资期更长的PE（更新版）

中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
(新增央行官方信息)
路透北京2月16日 - 第一财经日报周一援引中国央行行长周小川表示，丝路基金近日已正式开张运作，其是外汇为主的对外投资基金，比一般PE(私募基金)投资期限更长，项目中长期要体现合理回报。未来可基于行业和地域设立子基金，国内外投资者可通过市场化方式加入。
中国央行周一公布，丝路基金已经成立，并正式开始运行；重点将在“一带一路”发展进程中寻找投资机会，并提供相应的投融资服务。
他在该报专访中称，丝路基金不谋求成为多边开发机构，也不是中国版的“马歇尔计划”，区别于主权财富基金，类似于私募基金，目前搭建综合团队需要各方面的人才，其将与中投、进出口银行、国开行形成协同关系。
周小川指出，去年12月29日丝路基金正式注册，今年1月6日召开了第一次董事会会议，这样就已开张运作。
央行网站公告显示，丝路基金有限责任公司由外汇储备、中国投资有限责任公司、中国进出口银行、国家开发银行共同出资；丝路基金通过以股权为主的多种市场化方式，投资于基础设施、资源开发、产业合作、金融合作等领域，实现合理的财务收益和中长期可持续发展。
他称，中国可以做些做中长期的、以股权为主的基金。期限可以再长一些，瞄准一些有战略意义的中长期项目。同时股权投资基金也可以和别的融资模式相配合，需要将一些可以做出中长期承诺的资金，用于“一带一路”有关的项目和能力建设，包括相关产业行业的发展，也包括通信、道路等基础设施建设。
周小川认为，丝路基金的发展将是动态的。如果供求双方有好项目，又有资金来源，就可以持续做下去。丝路基金特点是投资期限比较长，是需要有回报的，其做的项目也要有效益。只不过是从中长期的角度来看效益和回报，它目前不含有外援性或捐赠性的资金来源。
丝路基金回报期限比较长，从回报率来讲，要求不一定高，但是由于期限长，可以拿到长期的回报。一般而言，一些期限比较长的项目，初期可能拿不到回报，最初几年是宽限期，但到了后期，回报可能会比较稳定。
周小川并认为，“一带一路”的跨境基础设施建设的需求较大，产业合作和发展的空间很大，也有创造就业的大量需求。丝路基金在外还是应大致上看作PE，是回收期限更长的PE，可能会更注重合作项目。
未来丝路基金管理层在选择项目的时候，显然也会建立在互利共赢的理念之上。“一带一路”已逐步在若干国家领导层面上形成战略共识，而对丝路基金来讲，这是投融资的机会。战略是更高层面上制定并推行的，丝路基金则是抓住机会，提供金融支持和服务。
对于丝路基金运用外储走出去，未来有没有一些机制和安排可以让人民币和外储结合走出去的问题，周小川谈到，人民币国际化势头开始，这中间会有一部分人民币对外汇的替代，但目前总体主线还是从储蓄偏多到国际收支顺差，然后到外汇积累(包括民间和官方)，然后是外汇走出去投资的扩大。
他指出，从长远来看，有一天中国的对外投资会不以币种为主要特征，不排除将来还会有更多人民币基金走出去，不过目前还是有区别的。丝路基金是外汇为主的对外投资基金，以股权为主，丝路基金不会刻意追求多边国际组织的代表性和待遇。
周小川并称，央行牵头筹备了丝路基金，但其成立后会独立运作，企业化运作，包括其人才选用，目前样样在行的人才稀缺。即使汇聚了人才，也难以覆盖所需行业对人才的各种需要，因此在某些行业的项目投资中，丝路基金可能会设立子基金。
未来丝路基金和中投、进出口行、国开行主要是协同关系，将来如果亚洲基础设施投资银行正式启动了，丝路基金也可以与亚投行做股权或债权投资上的合作。其他机构如果愿意加入，只要资金和承诺是类似性质就可以，可以在后期加入进来，或者在子基金层面上形成合作。
去年末，中国国家主席习近平提出，中国将出资400亿美元成立丝路基金，为"一带一路"(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)沿线国家的基础设施、资源开发、产业和金融合作等与互联互通有关项目提供投融资支持。（完）
(发稿 李贺；审校 林高丽)
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