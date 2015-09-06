周小川：人民币兑美元汇率已趋稳定 股市调整大致到位

路透北京9月6日 - 中国央行行长周小川近日在二十国集团（G20）财长和央行行长会议上称，人民币兑美元汇率已经趋于稳定，中国股市调整也已大致到位，金融市场可望更为稳定。

央行网站于周六晚间刊登的新闻稿援引周小川讲话指出，中国经济基本面并未发生实质性改变，对外贸易仍然保持较大顺差，人民币并不存在长期贬值基础。

“受前期美元走强和新兴市场经济体货币普遍贬值影响，人民币实际有效汇率偏强，同时由于金融市场有所动荡、近期市场注入流动性较多等原因，改革后人民币出现了一定程度的贬值。”他称。

此前，中国央行决定完善人民币兑美元汇率中间价报价，自8月11日起，做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价。

对于应对资本市场波动的成果，周小川指出，中国政府采取了一系列政策措施，包括央行通过多个途径向市场提供流动性；中国政府的措施避免了股市断崖式下滑和系统性风险发生；股市调整以来，杠杆率已明显下降，对实体经济也未产生显着影响。

他表示，今年6月中旬以前，中国股市泡沫不断积累，在这一过程中，出现了投资者杠杆率快速上升等问题，存在风险隐患；6月中以来，中国股市发生了三轮调整，其中前两轮调整未有国际影响，8月下旬的第三轮调整产生了一些全球性影响。

周小川强调，尽管金融市场出现了一些波动，但中国政府深化改革的决心并未改变，仍将按照计划有序推进各项改革。

中国股市沪综指8月25日收跌7.6%至近八个半月新低，连续第四日下跌，3,000点整数关口尾盘失守；中国央行于当日晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率。8月27日起沪综指开始反弹回升，并连续五个交易日持稳在3,000点上方。（完）

(发稿 李贺；审校 曾祥进)

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