人行：行长有关“今年要推出深港通”表述摘自其5月末讲话（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(央行明确文章摘自周小川5月末的讲话)
路透北京11月4日 - 中国央行网站最新刊登行长周小川5月末的讲话称，去年股票市场推出沪港通，央行参与做了大量工作，今年还要推出深港通，表明中国资本市场打开了新的联通世界的渠道。但也要看到，对外开放整体水平还有待提高。
央行网站稍早未指明讲话日期，但之后明确该文摘自周小川5月27日在央行“三严三实”专题教育党课上的讲话。
港交所今日早盘一度大涨逾9%后亦发出声明称，有关建立深港通的建议仍待监管机构批准，且未与有关机构达成结论。
周小川并称，当前经济金融形势仍然十分复杂严峻，要继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度和预调微调，既要防止过度“放水”，又要防止流动性不足、不稳定的状况。
他还表示，要坚持市场化调控，加快推进由过去的计划调控向市场调控方式转变，由数量型调控向价格型调控方式转变，提高调控的科学性和预见性。
“要从实际出发，借鉴国际经验并结合中国国情，不断完善货币政策调控框架，创新调控方式和政策工具，提高调控的针对性和有效性。”他表示。
周小川并指出，要在保障国家金融安全的前提下，按照以我为主、循序渐进的方针，不断拓展金融业对外开放的广度和深度，更好地利用国内外两个市场、两种资源，进一步提升金融业的服务功能和综合竞争能力。
他表示，随着中国贸易投资方面对外开放的加速推进，金融方面的对外开放也要加快。在金融方面，央行面临的另外一项任务是推进人民币国际化，人民币跨境收支占本外币全部跨境收支的比重已经接近四分之一。（完）
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(发稿 李铮；审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。