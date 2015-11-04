人行：行长有关“今年要推出深港通”表述摘自其5月末讲话（更新版）

(央行明确文章摘自周小川5月末的讲话)

路透北京11月4日 - 中国央行网站最新刊登行长周小川5月末的讲话称，去年股票市场推出沪港通，央行参与做了大量工作，今年还要推出深港通，表明中国资本市场打开了新的联通世界的渠道。但也要看到，对外开放整体水平还有待提高。

央行网站稍早未指明讲话日期，但之后明确该文摘自周小川5月27日在央行“三严三实”专题教育党课上的讲话。

港交所今日早盘一度大涨逾9%后亦发出声明称，有关建立深港通的建议仍待监管机构批准，且未与有关机构达成结论。

周小川并称，当前经济金融形势仍然十分复杂严峻，要继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度和预调微调，既要防止过度“放水”，又要防止流动性不足、不稳定的状况。

他还表示，要坚持市场化调控，加快推进由过去的计划调控向市场调控方式转变，由数量型调控向价格型调控方式转变，提高调控的科学性和预见性。

“要从实际出发，借鉴国际经验并结合中国国情，不断完善货币政策调控框架，创新调控方式和政策工具，提高调控的针对性和有效性。”他表示。

周小川并指出，要在保障国家金融安全的前提下，按照以我为主、循序渐进的方针，不断拓展金融业对外开放的广度和深度，更好地利用国内外两个市场、两种资源，进一步提升金融业的服务功能和综合竞争能力。

他表示，随着中国贸易投资方面对外开放的加速推进，金融方面的对外开放也要加快。在金融方面，央行面临的另外一项任务是推进人民币国际化，人民币跨境收支占本外币全部跨境收支的比重已经接近四分之一。（完）

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