周小川：将保持政策调整的灵活性以应对发达国家退出量化宽松

路透北京9月6日 - 中国央行行长周小川表示，为应对发达国家退出量化宽松政策可能带来的冲击，要保证微观经济的活力和弹性，保持政策调整的灵活性。

新华网周五报导援引他的话称，金砖国家（中国、俄罗斯、巴西和印度）应急储备安排是以货币互换为基础的跨区域多边货币合作。在保障资金安全的前提下，既可以向发生流动性和国际收支困难的成员国提供资金支持，也可以在实际困难发生前，化解各种外部冲击对各国金融稳定的影响。

“全球金融市场的联系非常紧密，主要储备货币发行国的货币政策有比较明显的溢出效应，对新兴国家可能带来的影响因各国具体国情而有所不同。中国对此有足够的应对措施，从一开始就做了一定的准备。”周小川说。

他称，金砖国家应急储备安排的初期规模为1,000亿美元，中国所占比例最大。因新兴市场是全球经济增长的引擎，是中国贸易投资的重要伙伴。

“我国经济已与世界经济高度融合。国际金融市场如出现大幅动荡，我们难以独善其身。促进全球稳定也符合自身利益。”他说。

周小川并称，金砖国家设立应急储备安排，丰富和充实了金砖国家开展实质合作的内容，增强了互信和共同利益，强化了金砖国家集体防御外部冲击的能力，是金砖国家合作机制建设的重大进展。

“它同时也是对国际社会建设全球金融安全网的有力补充，是新兴市场经济体突破地域限制，在相近的经济发展水平和共同的全球挑战基础上，创建金融安全网的重要尝试。在当前复杂多变的世界经济形势下，这具有尤为重要的现实意义。”他说。

目前为止，美联储即将缩减购债计划的可能性在其国内所引起的痛苦，远不如在巴西、印度及印尼等主要新兴经济体。以美元计算，这三个国家的主要股指在2013年跌幅分别为27%、20%、19%。反观美国标普500指数却是上涨16%。（完）

(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)

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