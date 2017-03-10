中国央行货币政策工具选择较多 不必对每次操作做过度解读--行长

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月10日 - 中国央行行长周小川周五表示，央行货币政策工具箱里工具比较多，货币政策工具有引导市场价格和预期等意图，但不见得每次操作的数量价格都要做出过度解读。
他在两会期间举行的“金融改革与发展”记者会上并称，中国今年定的M2(广义货币供应量)增速为12%，这是预期数字、并不是任务指标，在实际执行过程中要根据经济反馈的数字和实际的情况，进行适度的微调。
“中国这些年融资难、融资贵的现象依然存在，不过中国融资难的问题会逐渐有所缓解。小微企业融资比例每年都在上升，目前贷款新增量大中小企业三分天下。”周小川说。
针对中国一些产能过剩企业过度占用信贷资源情况，他强调，金融业要大量支持去产能。中国全社会非金融企业的杠杆率过高是宏观现象，微观基础是很多非金融企业自身的杠杆率过高。
央行副行长易纲在同一场合表示，中国的杠杆率总体不是特别高，从结构上看政府部门杠杆率不太高，但非金融企业部门杠杆较高。
他并指出，降杠杆首先要稳杠杆，杠杆率持续增加不利于经济持续发展并在积累一定风险。中国直接融资要发展，要有更多的资本金进去，不同行业要严格资本约束。(完)
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(发稿 孙琦子/侯向明；撰写 陈君；审校 张喜良)
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