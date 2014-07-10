周小川：央行准备用短期和中期政策工具引导利率（更新版）

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路透北京7月10日 - 中国人民银行行长周小川周四表示，中国央行准备让政策利率引导市场利率，并正在为短期和中期利率准备两个或三个政策工具，而新的政策工具需要抵押品。

周小川在第六轮中美战略与经济对话期间称，央行将按照时间表推进利率市场化，两年内应该可以实现。同时，在情况允许时将减少对外汇市场的干预，增加人民币汇率弹性，减少外汇市场干预，但仍然需要采取措施来稳定金融市场。

”央行正在准备一些政策工具管理短期流动性...我们在中期利率上也在计划一些传导机制。“周小川说。

中国央行在2013年创设短期流动性调节工具（SLO）和常备借贷便利（SLF）等工具组合。尽管央行SLO和SLF等工具目前定位于“在银行体系流动性出现临时性波动时相机运用”，但实际上SLF操作还传递了央行对近期资金市场“合意”的利率水平，从而更容易稳定资金市场利率和利率预期，以及运动趋势。这些对金融稳定和对市场利率已呈现的有效影响，使得央行有了更大的灵活性和主动性来发挥货币政策作用。

此前，路透获得一份央行官员讲话资料显示，“未来中央银行货币政策框架的转型，...可以用利率走廊加中期政策利率这样一个方式来建立，”中央银行最近推出抵押补充贷款工具（PSL），“我们希望能够把它打造成一个中期政策利率。”

国信证券最新发布的报告就猜测，PSL是将贷款资产作为抵押提供流动性的基础货币投放方式。PSL两大特点是新的货币投放工具和可用于打造中期政策利率。若要打造政策利率，则必须要有商业银行的广泛参与，而且最好能够商业银行的投资决策。就此而言，PSL应该主要以贷款类资产作为抵押。

”这首先是因为相比债券而言贷款体量更大，更易于培育和确认中期政策利率，其次是因为贷款是商业银行最重要的资产，将贷款作为抵押更能彰显央行对商行投资决策的影响力。当然也不排除会将一部分信用债券纳入考量，但应该是相对非主流的选项。“报告称。

”在汇率市场上，改革的方向是清晰的。我们希望汇率能通过改革，在合理均衡的水平上基本稳定。同时，我们将允许市场供求在决定汇率、扩大汇率浮动区间以及增加汇率弹性上，起到更大作用。“周小川称。

他并表示，中国央行更加关注经济和通胀，而非房地产市场，但对中国房地产市场趋势的判断应当审慎。需要更多时间来认定房地产是否供过于求，不能草率下结论。中国房地产的价格有时也有自己独立的走向。从央行角度讲，通过宏观审慎管理来管理房市方面的需求，并给予房地产开发商融资一定指导。

中国知名在线金融搜索平台“融360”此前发布6月房贷分析报告显示，在央行喊话商业银行力保首套房贷政策后，6月房贷市场出现略微松动的迹象，全国最低房贷利率回归8.5折，不过整体而言收紧的局面还难以在下半年缓解。

今年3月两会期间周小川曾表示，存款利率放开，是利率市场化的最后一步，亦在计划之中，很可能在最近一两年就能够实现。（完）

(发稿 李贺/谢衡; 审校 黄凯)

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