周小川：酝酿更进一步利率市场化 外储高度重视欧元（更新版）

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路透北京11月26日 -中国央行行长周小川周二表示，近期中国正在加强制度建设，正酝酿更进一步的利率市场化，特别是存款利率市场化。而中国外汇储备历来保持对欧元的高度重视，同时也历来是法国政府债券和其他法国债券有显着比例的投资者。

刊登在央行网站上的新闻稿援引周小川在“第三届中法金融论坛”上表示，要完善中央银行利率的传导机制，政策利率对市场利率的传导机制，以便在中期全面实现利率市场化。有序地扩大人民币汇率的浮动区间。让市场供求力量更多地决定外汇市场的平衡点，减少央行常态式的外汇市场干预。

而民间，特别是私营部门可以有更多潜力可以发掘，金融机构可以在中法合作中找到很多机会，给各种贸易和投资活动提供良好的金融服务。

“还在酝酿下一步更进一步的利率市场化，特别是在存款利率方面的利率市场化。为此，也需要建立一些机制，包括定价机制、报价机制。”周小川说。

他表示，为了使市场上更好的获取市场定价的基准利率，以便更好的决定每项业务的利率。要健全反映市场供求关系的国债收益率曲线。要进一步建设并完善已经有的国债收益率曲线和其他类似的基准利率体系，以便各类市场参与者有更明确的基准作为参考。

“当前，货币信贷处于合理增长的区间，信贷结构进一步改善，市场利率保持基本稳定。”周小川称。

他指出，中国将加快实现人民币资本项目可兑换。这就是要转变跨境资本流动的管理，有利于企业能够以更低的成本，更方便地从事金融市场的各种活动，以及各种投资贸易活动。

“减少外汇管理体制中的行政审批，从过去重视行政审批转变为重视监测分析，从过去重视微观管理改为重视宏观审慎管理，从正面清单转变为负面清单。与此同时，进一步方便国外投资者和国内投资者双向开展在国际资本市场上的各项经济活动。”周小川说。

而从组合投资的角度来看，要进一步扩大合格境内机构投资者（QDII）和合格境外机构投资者（QFII）的主体资格，增加投资额度，条件成熟时要取消对QDII和QFII资格额度审批，建立健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系。

周小川并表示，中国会加快与欧盟，与美国投资保护协定（BIT）的谈判，将管理从正面清单转到负面清单，研究实施准入前国民待遇，这些做法正在上海自由贸易试验区开始进行实验。“这些都表明市场在准入方面更加自由，将来更加依赖于竞争性的金融服务。”

中国本月三中全会改革决定提出，完善人民币汇率市场化形成机制，加快推进利率市场化，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线。加快实现人民币资本项目可兑换。（完）

欲浏览详情，请点选中国央行网站 here

(发稿 沈燕/谢衡; 审校 黄凯/林高丽)

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