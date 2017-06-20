周小川称人民币跨境支付系统近期将落户上海

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透香港6月20日 - 上海陆家嘴论坛周二在上海开幕，中国央行行长周小川在开幕致辞时表示，人民币跨境支付系统(CIPS)近期将落户上海，以更好地为人民币国际化服务。
2015年底10月8日，CIPS系统一期已成功上线，当时共有19家银行参与。
为满足全球各主要时区人民币业务发展的需要，2012年初人民银行决定组织建设CIPS。建设共分两期建设：一期主要采用实时全额结算方式，为跨境贸易、跨境投融资和其他跨境人民币业务提供清算、结算服务；二期将采用更为节约流动性的混合结算方式，提高人民币跨境和离岸资金的清算、结算效率。
周小川表示，上海有雄心到2020年基本建成与中国经济实体基本和人民币国际地位相适应的金融中心。（完）
(记者 李铮；审校 林高丽)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。