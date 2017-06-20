周小川称人民币跨境支付系统近期将落户上海

路透香港6月20日 - 上海陆家嘴论坛周二在上海开幕，中国央行行长周小川在开幕致辞时表示，人民币跨境支付系统(CIPS)近期将落户上海，以更好地为人民币国际化服务。

2015年底10月8日，CIPS系统一期已成功上线，当时共有19家银行参与。

为满足全球各主要时区人民币业务发展的需要，2012年初人民银行决定组织建设CIPS。建设共分两期建设：一期主要采用实时全额结算方式，为跨境贸易、跨境投融资和其他跨境人民币业务提供清算、结算服务；二期将采用更为节约流动性的混合结算方式，提高人民币跨境和离岸资金的清算、结算效率。

周小川表示，上海有雄心到2020年基本建成与中国经济实体基本和人民币国际地位相适应的金融中心。（完）