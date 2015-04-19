中国货币政策将根据经济和通胀走势进行适应性调整--周小川（更新版）

(新增周小川参加二十国集团财长和央行行长会时表态等内容)

路透北京4月19日 - 中国央行行长周小川日前表示，中国将继续执行稳健的货币政策，并根据经济和通货膨胀走势进行适应性调整。不过同时强调，全球金融危机以来的经验表明，货币政策可以为结构改革创造机会，但单纯依赖货币政策也会带来风险。

中国央行周日则刚刚宣布，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实施定向降准措施。自周一（20日）起下调金融机构人民币存款准备金率1个百分点。

央行网站新闻稿引述周小川在出席国际货币基金组织第31届国际货币与金融委员会（IMFC）系列会议时表示，中国经济正在步入新常态，经济增速虽有所放缓，但仍然处于合理区间，就业增长保持稳定。

“与主要发达国家和其它新兴市场国家需要努力提升经济增长速度不同，中国当前的主要任务是引导经济向更有质量和更可持续的增长模式转变，包括改善经济结构，鼓励创新，保护环境，推动第三产业发展和改善收入分配等。”他说。

他并称，中国政府正在积极推出简政放权、价格改革、扩大开放和进一步提高人民币资本项目可兑换程度等一系列改革措施。同时，中国政府也高度重视房地产市场调整，部分行业产能过剩，消费需求不足和投资回报率下降等经济运行中存在的问题。

中国今年一季度经济增速俯冲至六年低点，拉动经济的“三驾马车”一时齐喑。虽然过去半年多来政府相继出台财政、货币和房地产扶持政策，但主要增长指标跌跌不休，就业稳定但压力上升，政府势必出台威力更大的政策组合拳，力保全年目标不失。

**IMF应加快改革**

周小川还指出，今年国际货币基金组织将对特别提款权（SDR）货币篮子进行审查，并应推动2010年国际货币基金组织份额和治理结构改革完全落实。在推动落实2010年改革的同时，要积极考虑和讨论各种可能的过渡方案。

新华社周五稍晚引述他称，目前人民币加入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）货币篮子的评估正在有序进行，中国也会加快自身改革推动这一进程。

央行网站另一篇新闻稿则引述周小川在出席二十国集团（G20）财长和央行行长会时表示，IMF改革当前进展令人沮丧并倍感失望，各方应尽最大努力维护IMF的信誉、合法性、有效性。除推动份额改革外，其他许多方面包括治理结构问题也应取得进展。

他还称，在金融监管上，当前应着重推进中央交易对手方（CCP）、场外衍生品市场等关键领域改革，争取在安塔利亚峰会前完成。其他金融监管改革也需继续深入讨论，如系统重要性银行的总损失吸收能力（TLAC）问题。中方支持有关TLAC的讨论，但“大而不能倒”是一个较为复杂的问题，还需更深入的探讨。

他并强调，在落实监管改革时应与宏观经济形势相协调，各项监管改革对宏观经济的作用各异，要协调好与逆周期的货币、财政等宏观政策以及危机复苏政策之间的关系。

中国财政部部长楼继伟出席同一会议时表示，中方正积极推进建立亚洲基础设施投资银行并将于今年底投入运营，该银行将与世界银行和亚洲开发银行合作，致力于亚洲地区的基础设施建设。同时，各国还应积极通过政府与社会资本合作（PPP）方式吸引资金参与基础设施投资。

他并指出，目前开展PPP的主要问题是缺少项目供给和成熟的管理者，以及财务投资者和管理者之间缺乏信任。要解决这些问题，政府应提供标准的项目合同文本，促进主权财富基金、养老金等机构投资者与成熟管理者更好地结合。（完）

参看详情，请点选中国央行网站：here

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(发稿 李铮; 审校 张喜良)

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