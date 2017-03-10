中国今年汇率监管将更精细 汇率自动有稳定的趋势--央行行长

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月10日 - 中国央行行长周小川周五称，在汇率方面今年中国没有太大变化，执行和监管方面要做的更精细，汇率会更稳定。
他在“两会”期间就“金融改革与发展”记者会上作出上述表述。他并指出，今年中国经济将更稳定更健康，供给侧结构性改革也取得成绩，国际市场对中国信心较好，汇率自动有一个稳定的趋势。
“外汇市场是敏感的市场，会随着全球经济和中国发生的各种事件而波动，不能准确预期2017年有哪些不确定性会发生，正常的汇率波动是常态，也是正常的。”他称。 （完）
(发稿 孙琦子/侯向明；撰写 马蓉；审校 乔艳红)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。