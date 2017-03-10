中国今年汇率监管将更精细 汇率自动有稳定的趋势--央行行长

路透北京3月10日 - 中国央行行长周小川周五称，在汇率方面今年中国没有太大变化，执行和监管方面要做的更精细，汇率会更稳定。

他在“两会”期间就“金融改革与发展”记者会上作出上述表述。他并指出，今年中国经济将更稳定更健康，供给侧结构性改革也取得成绩，国际市场对中国信心较好，汇率自动有一个稳定的趋势。

“外汇市场是敏感的市场，会随着全球经济和中国发生的各种事件而波动，不能准确预期2017年有哪些不确定性会发生，正常的汇率波动是常态，也是正常的。”他称。 （完）