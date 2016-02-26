人民币不具备长期贬值空间 将继续执行稳健的货币政策--周小川

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月26日 - 中国央行行长周小川周五指出，中国仍然保持高贸易顺差和低通胀，人民币不具备长期贬值空间；改革方向不会改变，尽管节奏可能会有变化。
周小川在IIF峰会上致辞称，中国的货币政策仍有空间，央行将继续执行稳健的货币政策；此外，财政政策将更加积极。
对于中国基本面，他称，中国经济基本面仍非常强劲，高储蓄率将能转化为投资增长；新常态下中国经济结构和质量在上升，而且最近经济数据显示2016年经济增长出现积极信号。
他并指出，于G20而言，重要的是协调货币政策，共同推动全球经济增长和复苏。（完）
(发稿 李贺；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)