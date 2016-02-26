人民币不具备长期贬值空间 将继续执行稳健的货币政策--周小川

路透北京2月26日 - 中国央行行长周小川周五指出，中国仍然保持高贸易顺差和低通胀，人民币不具备长期贬值空间；改革方向不会改变，尽管节奏可能会有变化。

周小川在IIF峰会上致辞称，中国的货币政策仍有空间，央行将继续执行稳健的货币政策；此外，财政政策将更加积极。

对于中国基本面，他称，中国经济基本面仍非常强劲，高储蓄率将能转化为投资增长；新常态下中国经济结构和质量在上升，而且最近经济数据显示2016年经济增长出现积极信号。

他并指出，于G20而言，重要的是协调货币政策，共同推动全球经济增长和复苏。（完）