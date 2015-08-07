中国央行报告：将保持流动性总量合理适度 降低短期利率波动

路透北京8月7日 - 中国央行发布二季度货币政策执行报告指出，央行将结合流动性变化的趋势，搭配使用不同流动性管理工具，对短、中、长期流动性进行合理调节，发挥好工具合力，保持流动性总量合理适度，降低短期利率波动，促进货币政策目标的实现。

在中央银行管理流动性的工具箱中，除了传统的公开市场操作、法定存款准备金率、再贷款、再贴现等工具外，也在不断增加新的政策工具，以更好地满足流动性管理的需要。

以下为报告中“公开市场操作与流动性管理”专栏内容节选：

公开市场操作与流动性管理流动性管理是中央银行的重要职责，也是实现货币政策目标的重要手段。在中央银行管理流动性的工具箱中，除了传统的公开市场操作、法定存款准备金率、再贷款、再贴现等工具外，也在不断增加新的政策工具，以更好地满足流动性管理的需要。

不同的流动性管理工具在使用对象、方式、期限、抵押品要求等方面有不同的特点，所适用的流动性环境以及投放和回收流动性的特点也各不相同。中央银行根据经济金融形势和货币调控的需要，结合流动性变化的趋势，搭配使用不同流动性管理工具，对短、中、长期流动性进行合理调节，发挥好工具合力，保持流动性总量合理适度，降低短期利率波动，促进货币政策目标的实现。

公开市场操作是指中央银行通过在公开市场上融入或融出短期资金，调节银行体系流动性水平，进而影响货币供应量及利率水平的过程，主要操作品种包括债券正回购和逆回购、买卖政府债券、发行中央银行票据等。

与其它流动性管理工具相比，公开市场操作主要有以下几方面特点：一是中央银行主动操作；二是采用以公开招标为主的市场化交易方式，操作信息公开透明；三是通常以相对稳定的频率（每日或每周等）定期开展操作，属于流动性调节的常规手段；四是中央银行可以根据流动性变化及时调整操作的品种、方向和力度，具有高度的灵活性和主动性。

目前，主要发达经济体中央银行均将公开市场操作作为日常流动性管理的主要工具之一。在不同的流动性环境下，中央银行开展公开市场操作的节奏和力度不同，向市场传递的信息也不尽相同。当银行体系流动性存在长期、趋势性供求矛盾时，公开市场操作可与其它工具相配合，对较长期限的流动性进行有效调节。

比如，从2003年到2013年，中国人民银行通过发行央行票据和开展正回购操作，与法定准备金率等其它工具相配合，有效对冲了外汇大量流入带来的过剩流动性。

相对于持续性的投放和回收流动性，公开市场操作高度灵活的特点决定了这一工具在双向微调流动性方面更具优势。中央银行通过合理安排公开市场操作的品种、期限、规模等要素，可对短期流动性波动进行“削峰填谷”式的微调操作，实现对流动性的精细化管理，促进流动性和货币市场平稳运行。

比如，当税收集中上缴国库或节日现金大量投放等季节性因素导致资金供求出现短期缺口、货币市场利率面临上行压力时，可开展公开市场逆回购操作投放流动性，并安排逆回购到期时间与后续财政支出或节后现金回笼的节奏相匹配，从而达到保持流动性总量相对稳定、促进市场资金供求均衡的目的。

再如，法定准备金率下调等因素会使流动性供给一次性大幅增加，而银行体系扩张贷款进而增加对流动性的需求则是平缓和渐进的，需要一个过程。在市场短期资金供给明显大于需求的情况下，可先通过公开市场正回购操作从银行体系适当回笼流动性，随着流动性的消耗再逐渐补充回去，使法定准备金率下调一次性释放的大量资金分散到一段时间内均匀释放，避免流动性大量淤积于银行体系增大金融市场的潜在风险。

中央银行的货币政策取向取决于经济金融形势、通胀水平等宏观因素，在一段时间内具有相对稳定性。在既定的货币政策取向下，公开市场操作的方向和力度主要取决于流动性供求状况和流动性管理的需要。

从历史经验看，公开市场操作灵活变换操作方向对流动性进行双向微调是为了更好地实现流动性管理和货币调控的目标，并不意味着货币政策取向发生变化，这也是各经济体中央银行在进行流动性管理时的普遍做法。

欲览详情，请点击中国央行网站链接 here年第二季度中国货币政策执行报告.pdf （完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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