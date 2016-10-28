分析：中国央行加量放水但紧平衡未改 维稳及降杠杆力求左右兼顾

作者 边竞

路透上海10月28日 - 面对持续紧绷的资金面，中国央行公开市场本周逆回购进一步放量，单周净投放规模大增至5,950亿元人民币；但周中到期的MLF（中期借贷便利）未续做，仅靠逆回购独力难支，流动性仍难现实质缓和，资金价格亦水涨船高。

业内人士指出，面对汇率贬值引致的外汇占款流失，资金面仍将面临持续压力，仍需央行不断补血。但与此同时，债市低利差令加杠杆及期限错配之风盛行，经济初步企稳后近期部分大宗商品价格飙升，通胀压力隐现，货币政策亦难见放松窗口。

他们认为，面对上述复杂的经济金融形势，央行仍处进退两难境地，一方面需要维稳流动性，不出现异常波动，另一方面又要控制好资金投放的节奏，避免成为加杠杆的推手；政策导向维稳及降杠杆并重的基调下，料仍以逆回购+MLF组合工具灵活调控。

德国商业银行亚洲高级经济学家周浩称，“我觉得（央行）是想降杠杆，但怎么降呢？现在就像在瓷器店里捉老鼠。”

他认为，今年货币政策看来是不会有进一步放松动作了，接下来央行主要还是根据外汇占款的下降情况，来被动地补充流动性的缺口。

央行公开市场逆回购本周仍延续七天、14天和28天期的组合，单周操作量大增至1.02万亿元，对冲到期量后，净投放5,950亿元，为一个月来最大单周净投放量。

此外，周一财政部进行了800亿元三个月期国库现金定存招标，中标利率2.95%，投放流动性；而周二则有1,660亿元的中期借贷便利(MLF)到期回笼资金，不过央行未对此进行续做。

中信证券明明债券研究团队指出，本周的MLF在到期日虽并未续做，但上周已对到期的MLF进行了超量续做，因此整体操作仍是意在满足正常的流动性需求，以维持资金面的平衡，货币政策并未转向，仍是适度稳健，维持中性。

海通证券宏观债券研究团队预计，外占持续流失下，如果不降准、仍用MLF对冲，同时拉长投放期限，回购利率中枢或明显上移，预计四季度七天期回购利率中枢维持在2.6%-2.8%左右，但类似2013年“钱荒”应不会发生。

据统计，10月共有5,575亿元MLF到期，本月稍早央行已进行了两次MLF操作，总额7,630亿元。其中10月13日3,010亿元，10月18日4,620亿元，期限均为六个月和一年，利率持平于2.85%和3.0%。

随着本周市场流动性紧张局面进一步加剧，银行间市场回购利率也明显上行，其中周四期限一个月内的质押式回购利率最高成交价均一度突破5%，而今日资金紧绷情况稍有缓和，但仍难言宽裕。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 tmsnrt.rs/2dRo4A5

**政策在维稳和控风险间寻求平衡**

目前的货币政策正面临着多年未见的复杂局面，一方面经济初现回稳迹象但基础仍不牢靠，而连番宽松政策的后遗症也已逐步显现，人民币持续贬值，不断放水后避险资产难寻加剧了“资产荒”，直接结果就是楼市火爆、以债市为代表的金融市场持续加杠杆，面对上述局面，货币政策也只能选择在维稳和控风险间寻求平衡。

中信证券就指出，此次资金面的持续偏紧，更多就是源于债市过低利差和高杠杆下，市场加剧期限错配，导致对短期流动性的内生性需求过高。基于此，货币政策维持中性稳健，也是意在引导市场重归健康之路，有利于债市回归长期理性发展。

海通宏观债券研究团队预计，四季度央行放水仍谨慎。首先，控制地产泡沫成为当前政策重点，大幅宽松难现；其次，美国12月加息概率仍大，美元升值加剧人民币贬值压力，央行有动力维持利率高位；此外经济企稳，近期煤炭、钢铁价格大涨，四季度通胀存反弹风险，也不支持货币过度宽松。

中国人民银行研究局首席经济学家马骏周二在一小型外媒交流会上表示，当前货币政策是合适的，未来将关注宏观经济和金融领域的变化，并会将对房地产市场的可能影响纳入考量；而近期多城楼市调控会让房价和房贷需求降温，预计随着时间推移，也会让楼市销售和投资放慢脚步。

海通并认为，今年金融监管趋严，本周表外理财纳入广义信贷测算的消息，反映控杠杆、防风险的监管思路延续，央行四季度货币政策趋于谨慎。

据三位消息人士透露，中国央行日前下发关于MPA（宏观审慎评估体系）的调控要求，要求从三季度起将银行表外理财业务纳入“广义信贷”测算，以进一步规范表外理财业务。市场人士认为此举旨在延续今年降杠杆的思路，其信号意义大于实际影响。

央行马骏周四称，当前MPA仍沿用前两个季度的“广义信贷”指标口径，表外理财并未正式纳入广义信贷范围；央行目前只是做相关数据搜集、模拟测试等工作，未来会综合各方面因素考虑以保证口径间平稳过渡。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮则指出，货币缺口那么大，如果央行不降准，就只能通过公开市场以及MLF来进行投放，但这很难从根本上去弥补缺口；美联储升息前，反而是降准的窗口，提前对冲资本外流，平抑资金面，尽管争议很大，但考虑到叠加年底时点，还是有必要的。

他还谈到，展望接下来的美国大选，如果特朗普当选，其政策会加大美元双赤字危机，不利于美元强势周期，中期角度看，特朗普上台反而有利于稳定人民币汇率和资本外流压力，减轻货币政策压力。

今年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。但央行自8月24日重启14天期逆回购操作，9月13日又重启了28天逆回购，逆回购期限拉长并引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

此后，除了国庆长假后第一天10月8日公开市场未有操作外，公开市场每日操作都保留至少两个期限品种。10月13日、14日，公开市场仅有七天期逆回购单品种操作，不过后来又逐个恢复14天和28天逆回购操作。

2015年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购。自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)