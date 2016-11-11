分析：中国央行逆回购花样搭配加力净回笼 稳健基调防风险和抑通胀并举

路透上海11月11日 - 中国央行本周公开市场逆回购多期限搭配释放流动性，但在到期量对冲下净回笼力度加大。分析人士表示，央行依据市场资金不断变化情况，逐步提高逆回购操作灵活性，七天、14天和28天期品种交替操作，收放自如，资金面虽在平衡中略显紧势，但整体并无大碍。

他们认为，央行三季度货币政策报告明确政策稳健基调不改，在拉长资金供给期限稳定流动性同时，还将注重防范风险避免推升杠杆水平；在宏观经济短期走势仍难言企稳、通胀势头升温的背景下，预计未来通过逆回购和MLF等工具搭配稳定资金预期还将是主要手段。

“央妈还是比较灵活，从这周公开市场操作和上周四MLF来看，还在锁短放长，虽然央行强调坚持实施稳健，但取向可以略偏紧些。”东兴证券固定收益分析师郑良海表示。

他并表示，国庆节后央行的操作一直相机而动，为应对季末、月末多放的资金，很快月初宽松下来就会回笼，同时虽然加上MLF操作，流动性总量有了一定保证，但是期限也在相应延长。

公开市场本周持续净回笼，规模3,000亿元人民币，较上周规模进一步扩大；而在操作品种上，七天、14天和28天期限品种灵活搭配，包括七天期单独操作，七天与14天搭配和三个品种均有操作。

“央行就是针对市场进行调剂，总体维持刚刚好的状态，而且市场资金也不是特别紧张，”华北一银行交易员表示，本周前几天资金比较松的时候逆回购放的也少，昨天开始资金有点紧张，一级交易商的逆回购需求申报量就加大了。

中国央行周二晚间发布三季度货币政策执行报告指出，就货币政策而言关键是要保持稳健和中性适度的货币环境，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

央行并称，衡量银行体系流动性松紧程度应更关注利率指标，而非简单观察央行操作量；央行增加逆回购品种、优化资金供求期限结构，收到了一定效果，未来会丰富操作工具和期限品种，完善公开市场操作机制。

郑良海认为，三季度货币政策专栏表述中强调政治局会议的“注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险”，可以看出央行未来过度放水基本没有可能，而配合国务院实体经济去杠杆将是主旋律。

银行间市场周五早间开盘资金面续紧，不过随着公开市场逆回购加量操作，融出有所增多，供需总体较为均衡，回购利率较上日小幅下行。交易员称，央行逆回购规模视市场情况灵活增减，预计市场流动性仍将中性偏紧，无需过度担忧大幅收紧风险。

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**流动性预期稳中偏紧**

目前市场对央行流动性调控稳中趋紧的预期比较一致，虽然经济基本面弱势企稳还需更多佐证，但对货币政策放松暂时直接压力并不大，同时通胀呈现升温势头亦添加疑虑，机构多预计货币政策再度大幅宽松无望，短期稳健偏紧基调还将延续。

南京证券固定收益分析师杨浩表示，央行通过MLF是补充基础货币的主力，同时通过逆回购主要用于调节短期资金供应，这种锁短放长的操作，将存在一定程度抬高资金成本，抬高无风险利率的担忧，某种程度上相当于货币政策在变相加息。

他并称，目前大宗商品上涨带来通胀担忧，人民币贬值还有资金外流忧虑，短期既要内防通胀，还要外防资金外流，货币政策进一步宽松的概率下降，在这种基调下，年底前资金面趋紧可能性较大，而且春节前政策基调也不会有大的改变。

“防通胀，防风险，还要保持市场稳定，可能市场会被‘钱多’的幻觉麻木，但现实是货币政策就是偏紧，绝不会多放，时点冲击还将会很难受。”他称。

本周三公布的中国10月CPI重回“2时代”，并创下六个月高点；PPI则在大宗商品价格涨势助推下加速上升，同比创近五年新高。通胀短期料维持温和上升态势，但尚不足以对货币政策构成明显干扰。分析人士普遍认为，物价虽然上行但有望保持相对稳定，现阶段货币政策主要侧重于防风险抑泡沫，预计货币环境将保持稳健和中性适度。

对于经济走势，郑良海表示，虽然机构对四季度经济基本面走势存在向好预期，但是趋势还得继续看10月数据，现在出口还是负增长，工业方面高增长后增速也回落了，投资和消费亦难以大幅扩张，经济基本面弱企稳，但并不会真正走出L型底部。

“还是降杠杆，略偏紧的货币政策不会变，”他称，公开市场还延续逆回购和MLF组合。

中国10月进出口同比延续负增长，且降幅超出预期，内外需疲弱格局未变，全年“外贸回稳向好”的目标恐怕难以达成。鉴于全球经济依旧低迷，贸易总量萎缩且保护主义抬头，明年中国外贸形势依然不乐观。

上周公开市场逆回购缩量操作并转为净回笼，规模1,041亿元，但同时意外提前进行中期借贷便利(MLF)超额续做，以保证资金面的稳定预期。收短放长的工具组合方式之下，其抑制房地产和金融市场等局部资产泡沫的态度十分明显。

央行2015年6月25日重启逆回购，自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)