综述：中国央行重启28天逆回购 意外降利率尽显呵护节前流动性之意

作者 边竞

路透上海9月13日 - 中国央行公开市场周二仍维持较高强度资金投放，单日净投放达1,000亿元人民币，同时在时隔七个月后重启28天期逆回购并意外下调利率；中秋小长假将近，随后国庆长假又相距不远，两节叠加影响下流动性渐显吃紧，央行加量投放并辅以跨节的28天逆回购施以援手。

分析人士并认为，尽管此次重启28天逆回购，市场中不少观点认为其目的是进一步拉长资金供给期限以温和控杠杆，不过结合当前的资金面形势，以及28天逆回购利率调降5个基点（bp）来看，央行的主要意图应该还是更为侧重于平缓长假前资金波动。

“（28天逆回购）量还不算小，不过现在资金确实有点紧了，像这种跨国庆的钱还是有需求的。”上海一银行交易员称。

央行公开市场今日共进行1,600亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天期300亿元，两个期限的利率仍持稳在2.25%和2.40%，时隔七个月后重启的28天逆回购操作量为600亿元，利率为2.55%，较上次调降5个bp。据此计算，单日净投放1,000亿元。

央行公开市场上次进行28天期逆回购是在今年春节前的2月5日，操作量900亿元，中标利率2.60%。

中金公司固收团队的点评指出，由于临近国庆假期，由于临近国庆假期，28天逆回购由于跨节，更有助于资金面的平稳，这可能是重启28天逆回购的重要考虑因素。

业内人士并透露，今日公开市场一级交易商仍可申报明日的28天期逆回购需求。

央行公开市场周一单日净投放规模大增至逾1,500亿元人民币，并增加了28天期逆回购询量。

据路透统计，本周公开市场共有2,700亿元逆回购到期，含七天和14天品种，其中今日到期600亿元。上周六(10日)还有851亿元央票到期，顺延至本周一到帐，对市场实现相应资金投放。

而本周四至周六（15日-17日）为中秋假期，周日（18日）为换休工作日，周四和周五到期的共1,300亿元逆回购顺延至本周日到账。

此外本周三将进行600亿元三个月期国库现金定存招标，周日则有800亿元国库现金定存到期。

**28天逆回购降价，稳长假前资金预期**

北京一银行交易员谈到，昨日28天逆回购询量的消息出来后，市场对于此举意在降杠杆的分析可能更占上风，不过今日28天逆回购降价操作，可能进一步明确央行此次意图更为偏向稳定长假前资金面。

中金并指出，与此前重启14天逆回购一脉相承的是，通过延长资金投放期限，适度引导市场延长融出资金期限和提升融出资金成本，有助于防范债券杠杆过高。

国信证券固收研究团队则认为，央行启动28天逆回购的目的仍在于平滑未来到期过度集中的问题，在不降低准备金率的条件下，伴随外汇占款的流出，可预期未来的公开市场操作单日到期规模会更大，稍长期限品种的出台可以将资金分布的更为均衡平滑。

在流动性总体无忧的情况下，央行公开市场上周连续第二周净回笼，但在叠加MLF（中期借贷便利）到期资金面略显收敛之际，央行又加量续作，表明央行仍希望流动性总量平稳，惟资金价格和期限显示出央行正通过缩短放长的方式，在呵护流动性的同时继续温和去杠杆。[nL3S1BK31S]

2015年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春节后至8月中上旬则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

而8月下旬在时隔半年后，央行公开市场重启14天期逆回购，利率与此前一致，仍为2.40%，此举被解读为通过拉长资金供给期限，引导市场降低杠杆，并进一步巩固包括逆回购、MLF(中期借贷便利)等市场化利率的指引地位。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)