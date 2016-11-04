分析：中国央行逆回购和MLF此消彼长 稳流动性抑资产泡沫一个不能少

作者 李宏薇

路透上海11月4日 - 中国央行本周公开市场逆回购缩量操作并转为净回笼，但同时意外提前进行中期借贷便利(MLF)超额续做，以保证资金面的稳定预期。收短放长的工具组合方式之下，其抑制房地产和金融市场等局部资产泡沫的态度十分明显。

业内人士认为，中国经济回暖基础不牢，未来一段时间还需要货币政策助力，因此政策远未到转向阶段，整体基调还是保持稳健。具体工具使用上，预计还是以公开市场加MLF操作为主，根据外汇占款等变化灵活应对。

公开市场本周转为净回笼，规模1,041亿元人民币。操作品种上，此前连续进行的14和28天期逆回购今日再度缺席；不过在资金面已经转好，且本月MLF还有近半个月才到期的情况下，央行周四对21家金融机构开展了4,370亿元MLF操作，期限包括六个月和一年。

中信证券固收团队首席分析师明明认为，央行本次MLF操作，一方面是“是替换逆回购，减轻滚动操作压力，并换成长钱，以补充外汇占款下降造成的流动性缺口。”

他并称，目前央行实质稳健的货币政策基调未变，短期内动用存款准备金率和基准利率这样重磅手段的可能性不大。预计会继续通过逆回购加MLF工具组合灵活使用，在稳定流动性的同时，适当提升或控制短端实际利率水平。

9月末中央银行口径外汇占款减少3,375亿元，较8月多减1,456亿元，为今年1月(下降6,445亿元)以来最大降幅，也是11个月连续下降。

对于央行放长钱是单纯降杠杆一说，兴业研究分析师郭草敏指出，这种表述并不严谨。央行主要还是践行最新政治局会议提出的“在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫”。

即在局部房地产、金融市场存在资产价格过高现象的时候，央行以MLF等保证流动性总量无忧，同时控制短端资金价格，从而达到抑制泡沫防范金融风险的目的。

据路透统计，本月MLF到期量仅1,150亿元，到期日为11月16日。逆回购单日存量方面，在周二一度达到1.49万亿高位，今日操作后，最新余额回落至12,450亿元。

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**短端资金利率升压再增**

自8月起，中国央行MLF操作不再出现三个月期，而仅保留了六个月和一年两个较长品种。加上随后14天和28天逆回购期限的启用，市场对由此带来的短端资金利率上行担心不断增加。央行本次提前加量布局MLF，令这种忧虑进一步加重。

郭草敏表示，如果央行继续以更多长期的MLF，替换短期的逆回购，资金供给期限的拉长，无疑将带动资金价格整体抬升，短端利率升压将进一步增加。

上海一银行交易员也指出，虽然流动性总量增加表面看来利好，但未来资金价格的抬升更令人心忧，对现券来说，个人判断短期偏空影响可能更大。

对于广受认可的锁短放长说法，北京一券商分析师则倾向于：央行以长钱稳定流动性，减少不必要的波动。

“主要是短的滚动起来越来越费劲，逆回购的余额超过了1万亿。(考虑到)10月中下旬偏紧，(这次)央行多放点长的，避免波动增加。”该分析师表示。

另外，在公开市场14天和28天期逆回购时断时现后，对今日上述两个期限品种的缺席，市场反应平静，似已适应央行在逆回购操作期限上的灵活使用。

今年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作，8月24日重启14天期逆回购操作后，9月13日又重启了28天逆回购，逆回购期限拉长引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

此后，除了国庆长假后第一天10月8日公开市场未有操作外，公开市场每日操作都保留至少两个期限品种。10月13日、14日，公开市场仅有七天期逆回购单品种操作，不过后来又逐个恢复14天和28天逆回购操作。

2015年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购。自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)