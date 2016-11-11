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中国财经 | 2016年 11月 11日 星期五 16:50 BJT

中国10月新增人民币贷款6513亿元 M2同比增长11.6%--央行

路透上海11月11日 - 中国央行周五公布，10月新增人民币贷款6,513亿元，稍低于此前路透7,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长11.6%， 稍高于路透调查中值11.4%。

央行数据并显示，中国10月末人民币贷款余额104.77万亿元，同比增长13.1%，和路透调查中值13%基本相符。

以下为具体历史数据：

货币供应量(较上年同期%):

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2015/12 11月 10月

M2 11.6 11.5 11.4 10.2 11.8 11.8 12.8 13.4 13.3 14.0 13.3 13.7 13.5

M1 23.9 24.7 25.3 25.4 24.6 23.7 22.9 22.1 17.4 18.6 15.2 15.7 14.0

M0 7.2 6.6 7.4 7.2 7.2 6.3 6.0 4.4 -4.8 15.1 4.9 3.2 3.8

人民币贷款:

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2015/12月 11月 10月

新增(亿元) 6,513 12,200 9,487 4,636 13,800 9,855 5,556 13,700 7,266 25,100 5,978 7,089 5,136

余额(万亿) 104.77 104.11 102.9 101.95 101.49 100.1 99.12 98.56 97.19 96.46 93.95 93.36 92.65

同比增长(%) 13.1 13.0 13.0 12.9 14.3 14.4 14.4 14.7 14.7 15.3 14.3 14.9 15.4

（完）

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(发稿 吴芳；审校 乔艳红)

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