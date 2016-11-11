中国10月新增人民币贷款6513亿元 M2同比增长11.6%--央行

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月11日 - 中国央行周五公布，10月新增人民币贷款6,513亿元，稍低于此前路透7,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长11.6%， 稍高于路透调查中值11.4%。
央行数据并显示，中国10月末人民币贷款余额104.77万亿元，同比增长13.1%，和路透调查中值13%基本相符。
以下为具体历史数据：
货币供应量(较上年同期%):
10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2015/12 11月 10月
M2 11.6 11.5 11.4 10.2 11.8 11.8 12.8 13.4 13.3 14.0 13.3 13.7 13.5
M1 23.9 24.7 25.3 25.4 24.6 23.7 22.9 22.1 17.4 18.6 15.2 15.7 14.0
M0 7.2 6.6 7.4 7.2 7.2 6.3 6.0 4.4 -4.8 15.1 4.9 3.2 3.8
人民币贷款:
10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2015/12月 11月 10月
新增(亿元) 6,513 12,200 9,487 4,636 13,800 9,855 5,556 13,700 7,266 25,100 5,978 7,089 5,136
余额(万亿) 104.77 104.11 102.9 101.95 101.49 100.1 99.12 98.56 97.19 96.46 93.95 93.36 92.65
同比增长(%) 13.1 13.0 13.0 12.9 14.3 14.4 14.4 14.7 14.7 15.3 14.3 14.9 15.4
（完）
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(发稿 吴芳；审校 乔艳红)
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