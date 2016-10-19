中国央行上海总部称辖内银行应严格执行住房限贷 防止变相放松要求

路透上海10月19日 - 中国央行上海总部周三召开会议，25家在沪主要中资商业银行行长以及房贷部门和资产负债部门负责人参会，会议要求辖内商业银行要继续严格执行限贷政策，防止变相放松要求、打政策擦边球的情况。

据央行上海总部网站新闻稿，会议并要求商业银行继续强化对首付资金来源的审查，加强居民收入证明真实性的审核，并切实防范各类资金违规流入土地市场。

此外，各商业银行要密切关注房贷集中度，合理调整资产结构，积极支持实体经济，努力推进供给侧结构性改革，把房地产调控和经济转型升级、风险防范统筹好。

此次会议旨在贯彻落实央行全国货币信贷形势分析和住房信贷工作座谈会精神，上海市住建委、金融办、规土局相关负责人亦出席会议。

据财新网上周四报导，中国央行上周三就房地产调控召集17家商业银行开会，要求各银行强化住房信贷管理，控制好相关贷款风险。

中国热点城市房价连续狂飙，引发全社会对资产泡沫的担忧。8、9月以来，南京、苏州、杭州等前期涨势过猛的城市先后升级了楼市调控措施，而北京市9月30日晚宣布提高首付比例等重量级措施，拉开了地方密集调控的序幕，国庆长假前后共有逾20个城市收紧房地产政策。

其中上海10月8日出台的新政提出，2016年商品住房用地供应同比有较大幅度的增加，并进一步加强商品住房用地交易资金来源监管等。（完）