供给侧改革核心在于技术创新和产业创新--央行副行长

国海证券称大股东广西投资集团拟增持公司至多2%股份
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透北京3月5日 - 中国央行副行长陈雨露周六称，供给侧改革的核心在于技术创新和产业创新；而金融将通过宏观调控以及对实体经济服务方面，对供给侧改革提供支持，这也是项核心任务。
他在两会间隙接受记者采访时表示，虽然国内经济面临一定的下行压力，但技术创新正在显现，建设创新型国家已有所突破。
“中国有超过1个亿的大学毕业劳动力和专业技术人员，任何一个新兴市场国家都没有这样的实力。这样的人力资本的积累是技术产业创新的最重要的基础，只要把这个资本组织好，就一定实现经济转型升级的目标。”他表示。
中国十二届全国人大四次会议周六开幕，政府工作报告将今年国内生产总值（GDP）增长目标下调至6.5-7%，亦为首次设定区间目标，凸显在经济下行压力仍大的背景下，中国为宏观调控预留空间和引导市场预期的良苦用心。(完)
(发稿 孙琦子/宿泱韫; 审校 张喜良)
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。