供给侧改革核心在于技术创新和产业创新--央行副行长

路透北京3月5日 - 中国央行副行长陈雨露周六称，供给侧改革的核心在于技术创新和产业创新；而金融将通过宏观调控以及对实体经济服务方面，对供给侧改革提供支持，这也是项核心任务。

他在两会间隙接受记者采访时表示，虽然国内经济面临一定的下行压力，但技术创新正在显现，建设创新型国家已有所突破。

“中国有超过1个亿的大学毕业劳动力和专业技术人员，任何一个新兴市场国家都没有这样的实力。这样的人力资本的积累是技术产业创新的最重要的基础，只要把这个资本组织好，就一定实现经济转型升级的目标。”他表示。

中国十二届全国人大四次会议周六开幕，政府工作报告将今年国内生产总值（GDP）增长目标下调至6.5-7%，亦为首次设定区间目标，凸显在经济下行压力仍大的背景下，中国为宏观调控预留空间和引导市场预期的良苦用心。(完)