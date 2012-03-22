惠普宣布合并打印机和PC业务

* 目前个人电脑业务主管将掌管新部门

* 准备统一其他业务职能

路透旧金山3月21日电---美国科技巨头惠普(Hewlett-Packard Co.)(HPQ.N)将合并旗下打印机和个人电脑(PC)业务,将两个最大的业务部门合二为一.惠普执行长惠特曼(Meg Whitman)竭力推动公司东山再起.

惠普周三发表声明称,合并後的新部门将由PC业务主管Todd Bradley领衔,年销售额将达到653.5亿美元,占惠普年营收的50%左右.

华尔街对此举表示谨慎的欢迎,因这将简化惠普遭受诟病的复杂业务架构.但一些分析师指出,依然观望执行长惠特曼是否能够让价值1,200亿美元的惠普重振雄风.过去两年惠普股价一路下滑.

瑞银集团分析师Um Maynard认为,惠普的举动将"便于决策和提升生产率,"但业务成长和利润率提升则需要更多的时间来实现.他已将惠普12个月股价目标从30美元调降至26美元.

"尽管我们认为业务合并有望带来协同效应,但相信效应温和."

该公司还计划统一公司中的其他职能,如营销和媒体公关,以打造更强势的品牌和提升效率.

"合并後的惠普将是一个(反应)更快、效率更高以及绩效导向的企业.它将以消费者为中心,并准备好掌握快速变化的行业趋势."惠特曼在一份声明中称.

惠普正试图维持核心个人电脑业务的获利能力,因为来自移动设备的竞争正在侵蚀其营收.该公司也在尝试向着大型企业运算服务提供商转型.

周三稍晚的年度股东大会上,投资者将有机会向惠特曼就合并一事提问.

在前执行长菲奥莉纳时期,惠普的PC和打印机业务是在一起的,但前执行长赫德将两部门分拆.赫德於2010年被罢黜.

惠普去年曾有几个月在考虑出售或拆分PC业务的方案.在平板电脑产品TouchPad遭遇滑铁卢後,该公司声明将退出生产平板电脑事业.

不过在惠特曼的前任阿波泰克尔於去年9月遭解雇後,该公司放弃了这项构想,并将个人电脑业务列为整体策略的核心.

尽管惠普在个人电脑市场销售仍处於领先地位,但该部门的成长力道趋於不振,因行动装置的运用增加.

根据研究机构国际数据公司(IDC),截至2011年底,惠普占全球PC市场份额达到约16%,这要比之前一年的19.4%减少了许多.而相比之下,同业对手联想集团(0992.HK)和戴尔DELL.O均在全球范围内扩大了市场占有比例.目前联想的市场份额达到14%,已经逼近惠普的领军地位.

摩根大通分析师Mark Moskowitz指出,此次改组为惠普今後长达数年的转变过程埋下伏笔,但目前结果还未知.之前多位前执行长均有过类似举动,但未取得什麽佳绩.他建议惠普重新评估出售两个业务部门.(完)

--编译 肖群英/洪曦;审校 徐文焰/张明钧

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