全球第一季PC出货增加 联想势头强劲

根据研究机构Gartner，2012年第一季全球个人电脑（PC）出货增加，因在企业强健需求的支撑下，欧洲、中东和非洲的需求较预估强劲。今年第一季全球PC出货增至8,900万台。中国联想集团再度显现最强劲的成长势头，出货激增28.1%，全球市占率13.1%，向惠普逼近。路透