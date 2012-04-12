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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 12日 星期四 09:26 BJT

全球第一季PC出货增加 联想势头强劲

根据研究机构Gartner，2012年第一季全球个人电脑（PC）出货增加，因在企业强健需求的支撑下，欧洲、中东和非洲的需求较预估强劲。今年第一季全球PC出货增至8,900万台。中国联想集团再度显现最强劲的成长势头，出货激增28.1%，全球市占率13.1%，向惠普逼近。路透

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