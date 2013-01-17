PC制造商向平板电脑取经 冀望重获消费者青睐

* 英特尔和微软分别将于1月17日和24日公布财报

* 高管预计混合型电脑将是个人电脑行业的未来

* 思爱普将为部分员工配备Surface Pro平板电脑

记者/Noel Randewich/编译 许娜/王冠中

路透旧金山1月17日 - 个人电脑(PC)制造商试图对侵蚀其营收的平板电脑热潮予以回击,他们或许正准备最后一搏,期望通过借鉴竞争产品的长处来吸引消费者.

业内分析师称,未来数月全球发布的许多笔记本电脑都将是混合型电脑,或"可变形电脑"--即可以在可携式平板电脑与插上键盘后就是全功能笔记本电脑间轻松转换.

这波混合型电脑潮兴起之际,正值PC业长久以来的两大霸主--英特尔(INTC.O)和微软(MSFT.O)分别将于本周和下周公布各自财报.华尔街预计两家公司的季度营收增幅很少甚至为零,这突显出该行业陷入创新困境.

一些人希望,2013年形势会有所改观.

随着微软去年10月推出重新设计的、以触控为主要操作方式的Windows 8操作系统,及英特尔发布更多节能芯片,PC制造商聚焦于推出可在平板电脑和超薄笔记本电脑间自由转换的电脑,希望借此刺激增长.

将触手伸出软件销售这一传统业务之外的微软,料将在本月推出能够兼容传统PC软件的"Surface Pro"平板电脑.

德国企业软件制造商--思爱普首席信息官Oliver Bussmann表示,对于像该公司一样的企业用户而言,这是一个重要的卖点;该公司计划为青睐Surface Pros的雇员配备此电脑.

"对许多用户而言,混合型电脑十分诱人,"Bussmann上周向路透称,"iPad无法取代笔记本电脑,它不便于内容创造.微软正在发掘这个商机,Surface能够填补此项空白."

2010年起,苹果公司(AAPL.O)的iPad平板电脑逐渐侵蚀了笔记本电脑需求,这加快了亚马逊(AMZN.O)和三星(005930.KS)分别推出Kindle Fire和Note的步伐.

去年PC销量自2001年以来首次下滑,这或许会刺激此前专注于削减成本、而非增添新特点来吸引消费者的制造商重新重视设计和创新.

"厂商过去只需出席这场盛宴就会有良好表现,因为当时市场在向上走,"超微半导体(AMD)一名资深副总裁Lisa Su说.其并称,"现在变得更难了.你不能只是出现在市场上而已.你必须有所创新,有特别的地方."

在拉斯维加斯上周举行的消费电子展(CES)上,英特尔和其他厂商纷纷秀出自家设备,凸显出PC行业计划进一步押注可变形笔记本电脑.

联想(0992.HK)北美总裁Gerry Smith上周对路透称,假日期间公司的"Yoga"和"ThinkPad Twist"两款产品一度售罄.

英特尔本身展示了名为"North Cape"的混和型笔记本电脑原型机,轻薄的平板萤幕以磁吸方式与超薄键盘结合.而华硕(2357.TW)则展示了18寸一体成形的Windows 8电脑,该机型也可以转变成运行谷歌Android系统的平板电脑.

联想和华硕近几个月来均因其产品而获得赞誉,根据Gartner数据,两公司去年个人电脑出货分别成长了14%和17%.

"我们的伙伴为Windows开发出的独到产品数量,自从Windows推出以来已几乎增长一倍.这显示出个人电脑市场有许多创新的举动,"微软Windows部门财务长Tami Reller向路透表示.

**相互指责**

实际上,萤幕可分解或旋转的混和型笔记本电脑销售量,在全球个人电脑销售中比重仍不高,消费者尚未完全采信这类笔电能带来的好处.

个人电脑制造商先前试图活化个人电脑市场的努力成效不彰.在英特尔的推动下,制造商去年初推出了一系列轻薄笔电,且采用一些在平板电脑上相当受欢迎的特点,例如固态储存.

但这些设备价格过高,通常一台电脑要超过1,000美元,因此未能协助遏止个人电脑销售下滑的趋势.

微软的Windows 8作业系统在10月推出,引进了触控的功能,但也没能像许多厂商预期般带动个人电脑销售回升.接下来就是各方相互指责,个人电脑和晶片厂商主管怪罪触控萤幕元件短缺,其他人则认为是制造商严重低估了消费者对触控设备的需求.

不论如何,整个个人电脑生态圈在2013年动起来了.今年推出的Windows笔电中有接近半数有触控萤幕.根据IDC分析师David Daoud,其中多数都是可拆解或旋转的形式.

Daoud补充道,在即将推出的Windows 8设备中,大约有四分之一是搭配键盘可当笔电使用的平板电脑,这更进一步模糊了不同设备间的界线.

但买家可能要等到下半年才会看到这些设备大量出现.

"现在最有可能的情况,就是厂商们会在返校季前准备好推出这些产品,"Daoud称.(完)

(译文审校 张明钧)

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