PC时代结束 或带走英特尔的好时光

* 英特尔周二将公布财报

* 平板电脑和经济疲软威胁营收增长

* 亮点:服务器芯片业务利润高

路透旧金山10月14日电---随着平板电脑和智能手机抢走个人电脑(PC)越来越多的用户,英特尔(Intel)(INTC.O)(INTC.O)面临着一些难题.

全球领先的芯片制造商英特尔一度是PC市场老大,尤其是与微软(MSFT.O)的历史性联盟"Wintel",使其获得了令人乍舌的利润率,以及80%的市场份额.

不过在发展迅速而且竞争激烈的移动世界,英特尔正举步维艰--其在智能手机领域的市场份额不足1%,落後于高通(Qualcomm)(QCOM.O),三星电子(005930.KS),以及ARM Holdings Plc ARM.L等公司.

这让一些本已担心全球经济黯淡的投资者质疑,英特尔是否不再是天下无敌,其获利和营收增长潜力是否泯为众人.

当该公司周二发布第三季财报时,值得关注的一个重要数据为毛利润率,分析师预计为62%.尽管这仍让一些小型芯片制造商艳羡,但已从2010年末67.5%的纪录高位下滑,而分析师预计该趋势还将继续.

"如果我们转向低利润率的移动领域,很难讲哪块高利润率的业务能留给英特尔,"Destination Wealth Management执行长Michael Yoshikami称,"这是为什麽我们持有高通,而不持有英特尔的原因."

英特尔的股价在过去一年已挫跌了约7%."逻辑晶片"或平板电脑处理器大厂高通的股价则大涨了12%.

英特尔并非全然黯淡.其伺服器晶片业务有很高的获利,如今几乎占了营收的四分之一.该业务急速成长,因为谷歌(GOOG.O)和Amazon.com(AMZN.O)等网路公司建立更多的"云"数据中心,以提供行动用户相关服务.

根据IHS iSuppli,云伺服器的出货量至2015年的年平均成长率料为31%,远高於整体伺服器的出货水平.

英特尔估算,消费者每买进600支新智能手机或120台新平板电脑,就等於需要新增一台伺服器.这是移动运算带来的间接益处.

分析师表示,新兴市场和企业客户将推动英特尔未来数年的成长,但将不会是过去常见的爆炸性成长.

根据汤森路透I/B/E/S的调查预估,今年英特尔的营收料将持平於2011年,明年则料将成长4%.过去两年的年成长率则为24%.

**一个时代的终结**

许多科技专家曾断言,随着2010年苹果(AAPL.O)iPad问世并开启触摸屏平板电脑市场,PC时代也宣告终结.

对於平板电脑日後成为巨大威胁,英特尔可谓後知後觉,公司高管曾认为平板电脑是PC的补充,而此观点也得到其他许多人士的认同.

但之後,越来越多的人改变了看法.分析师预计,今年全球PC出货量将小幅下滑,为2001年以来首次年度下滑.

为了给PC注入新鲜活力,英特尔曾推出配有触摸屏和微软Windows系统的轻薄笔记本新系列Ultrabook.但Ultrabook至今仍因价格过高而遭受批评,而且出货量也少於预期.英特尔拒绝就此置评.

英特尔9月曾警告需求疲弱,而且下调第三季营收预期的幅度甚至超出最悲观的分析师,都突显出上述差距.

英特尔今年新推出Ivy Bridge处理器,旨在加快Ultrabooks的销售.但由於装载了固态硬盘和触摸显示器等高级配置,许多机型的价格达到了1,000美元甚至更多,远高於分析师认为能够吸引消费者的600-700美元价格区间.

由於价格高昂,IHS iSuppli近期大幅下调其对2012年Ultrabooks出货量的预估,自2,200万部调低至1,030万部.

"PC世界能否取得更好的规模效应并让价格降下来,是唯一的出路,"Longbow Research分析师Joanne Feeney称.

**PC增长**

无可否认,许多分析师都认为,一旦经济好转,PC销售便将增加.市场研究公司国际数据公司(IDC)表示,第三季PC出货下降8.6%,但预计直到2016年PC出货年增长率都将保持在6.5-7.5%.

微软亦计划推出使用英特尔处理器的平板/笔记本电脑混合型产品,目标客户为企业客户.这些客户期待的设备,需可运行目前无法在iPad或Android系统平板电脑上运行的企业软件.

就算没有其它事情,英特尔已遭重挫的股价也引起一些投资者进一步观察,例如Capital Advisors的基金经理Channing Smith.

"显然,股价非常便宜,而且具有非常诱人的股息收益率,但股价跌到这个水平是有原因的,主要因为在战略上他们确实错过了移动设备的商机,"Smith称.(完)

--编译/审校 王丽鑫/戴素萍/许娜/程琳

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