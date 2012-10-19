个人电脑销售疲弱 微软获利降幅大於预期

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
* 微软会计年度第一季EPS为0.53美元,华尔街预期为0.56
* Windows销售下滑
* 下周将发布Windows 8
* 股价盘後下滑2.3%
路透西雅图10月18日电---微软(Microsoft )(MSFT.O)季度盈利下滑22%,降幅大於预期,受累于使用其视窗(Windows)操作系统的电脑销售减少,以及在其即将发布核心视窗和Office产品前一些营收被递延.
获利大幅下滑令投资者意外,後者还是低估了疲弱的个人电脑(PC)销售的影响.微软股价盘後跌逾2%.
Global Equities Research分析师Trip Chowdhry说道,宏观环境显然恶化,没有一家科技公司将能够幸免.
周四稍早谷歌(Google)(GOOG.O)公布第三季营收和获利远逊市场预期,令市场震惊.此前英特尔(Intel)(INTC.O)和IBM(IBM.N)本周亦公布欠佳的财报.
据研究公司IHS称,PC销量今年料下滑,为2001年首次,在经济疲软且超级本无法与苹果(AAPL.O)的iPad竞争.
微软押注支持触控的Windows 8系统将能促进PC、笔记本电脑和兼容Windows的平板电脑销售.新系统下周即将发布.
"我控制不了宏观环境,但各种设备销量大增将带来巨大的机会,"微软首席财务官克莱恩(Peter Klein)称.
全球最大的软件企业--微软称,第一财季获利降至44.7亿美元,或每股0.53美元,上年同期为57.4亿美元或每股0.68美元.
据汤森路透I/B/E/S,华尔街的预期为0.56美元.
营收下降8%至160.1亿美元,主要是因为搭载Windows系统的个人电脑需求下滑.消费者在经济不佳时推迟购买新电脑或选择购买平板电脑.
微软递延约13.6亿美元营收至下一季,主要来自其Windows部门.这扩大了营收降幅.
分析师原预计营收为164亿美元,预料到个人电脑销售下降并计入了递延营收的因素.
"投资者原本就没有期望看到亮丽的财报.所有的期望都放在了推出Windows 8和进入平板市场上面."FBR Capital Markets分析师Daniel Ives称.(完)
--编译 王丽鑫/王翔琼;审校 张涛
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