第三季全球个人电脑出货量同比下降1.7% 降幅小于预估--IDC

路透西雅图10月8日 - 科技研究机构国际数据公司(IDC)周三称，7-9月个人电脑出货量较上年同期减少1.7%，为连续第10个季度下降，但降幅小于IDC预估的4.1%。

另一研究公司Gartner数据显示，降幅为0.5%。

IDC数据中1.7%的降幅追平4-6月当季，同为2012年初个人电脑出货量开始下降以来的最小降幅。

美国和欧洲个人电脑出货量增加，受企业批量购买个人电脑提振，这扶助三大个人电脑厂商联想、惠普和戴尔提高市场份额。但全球最大电脑市场亚洲出货量继续下降，抵消了其他地区的升势。(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

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