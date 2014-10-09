第三季全球个人电脑出货量同比下降1.7% 降幅小于预估--IDC

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透西雅图10月8日 - 科技研究机构国际数据公司(IDC)周三称，7-9月个人电脑出货量较上年同期减少1.7%，为连续第10个季度下降，但降幅小于IDC预估的4.1%。
另一研究公司Gartner数据显示，降幅为0.5%。
IDC数据中1.7%的降幅追平4-6月当季，同为2012年初个人电脑出货量开始下降以来的最小降幅。
美国和欧洲个人电脑出货量增加，受企业批量购买个人电脑提振，这扶助三大个人电脑厂商联想、惠普和戴尔提高市场份额。但全球最大电脑市场亚洲出货量继续下降，抵消了其他地区的升势。(完)
(编译 李爽 审校 郑茵)
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