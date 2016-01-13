第四季全球PC出货量下降10.6% 降幅创纪录--IDC

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透旧金山1月12日 - 国际数据资讯(IDC)周二表示，全球个人电脑出货量在12月止当季同比下降10.6%，为IDC开始追踪该数据以来最大降幅。
IDC表示，个人电脑使用周期延长，再加上手机和平板电脑带来竞争，持续抑制需求。IDC并称，该行业难与一年前许多消费者追捧大力推广的低成本PC的情况匹敌。
另一研究机构Gartner数据显示，第四季全球个人电脑出货量下降8.3%。
第四季出货量总计为7,190万部，略高于第三季，但同比降幅为IDC纪录最大，超过2013年时9.8%的降幅。
IDC称，企业推迟了产品更新，等着操作系统升级到Windows 10，随着他们做出转变，今年晚些时候出货量应增加。IDC还预计消费者将更换自己的设备。
IDC称，所有地区的个人电脑出货量都下降，其中美国同比下降4.3%。(完)
(编译 李爽 审校 王丽鑫)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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