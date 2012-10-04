美PCAOB将就联合审查中国会计公司作最後努力--PCAOB主席

路透伦敦10月3日电---美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)主席James Doty周三表示,如果明年不能就允许美国监管机构检查中国会计公司达成协议,那麽後者可能将被禁止审计在美上市公司的会计账目.

PCAOB多年来一直尝试获得中国当局许可,对那些为在美上市企业提供审计服务的中国会计公司进行联合审查,但一直未能如愿.

短期内达成这一协议的希望依然渺茫,不过Doty表示,该委员会将在年底前开始以观察员的身份参与审计质量检查.

不过这仍没有满足美国法律的要求.

"观察就像是看电影.我们走进影院,坐下看着."Doty在伦敦参加全球审计监管会议时对路透表示.

"它要麽推动就联合审查制定明确可靠的时间表,要麽就只能让我们远远地雾里看花.我们现在最多还有12个月的时间,我认为已经到了关键时刻."

任何希望为在美上市公司提供审计服务的会计公司,都必须在PCAOB注册并接受其审查.

"我们只会走行政流程.我认为不会就此提起任何联邦诉讼.我们必须考虑是否继续尝试让中国公司进行注册."Doty表示.

此事将影响到全球四大会计师事务所--毕马威、安永、德勤与普华永道(罗兵咸永道/资诚)在中国的子公司,以及中国本土的会计公司.

他将继续努力提高审计的透明度,为投资者提供更多讯息,并改善被审计企业在审计过程中"重建"信誉的方式.

Doty预期,有关注明每一家参与审计的主要会计公司名称的提议,将在2013年第一季成为正式的法规.

"上市公司的审计工作大部分并非由人们熟悉的全球性会计公司进行,而是由其他公司实施.我们知道,市场在得知这一切後是多么的反感."Doty称.

PCAOB还将在明年春季发表"审计报告"标准草稿,要求会计公司就公众关心的上市公司的任何问题进行披露.这是70年来最大的改变.(完)

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

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