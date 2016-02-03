相当一部分对中国经济出格预测源自“选择性失明”--人民日报

路透北京2月3日 - 人民日报周三刊登署名钟声的评论文章称，相当一部分关于中国经济的出格预测源自“选择性失明”，或是因为“醋意”甚浓，或是因为市场投机所需。“选择性失明”也是风险制造者，需要引起人们足够的警惕。

文章称，那些沉醉于“幻觉”的“唱衰者”因此一而再、再而三地透支了信用。这一轮“中国崩溃论”也不会例外，根本原因还是在于它脱离了中国经济的实际，没有看到中国主动调整以求经济可持续发展的不懈努力。

“硬着陆几乎不可避免”“中国是当前金融危机的根源”...抛出这些耸人听闻论调的多数是西方投资和分析人士，各有其自洽的逻辑作为支撑。多年来，西方“唱衰”论调此起彼伏，但中国经济始终平稳向前发展。

文章称，有相当一部分关于中国经济的出格预测，并非出于研究方法出了错误，而是源自“选择性失明”，或是因为“醋意”甚浓，或是因为市场投机所需。无论是哪一种，他们拿出来的东西都叫偏见，丝毫不能适配中国经济的成就与潜力。

更有个别妄评中国经济的人是受利益驱动，是在为自己的逐利行为制造舆论。当初，索罗斯狙击东南亚，就是通过唱衰、做空、收割等一整套手法“有序”进行的。 当前，正在转型的中国经济的确有自己的难题，中国正努力以自己的方式破解这些难题。在中国经济转型过程中，客观指出问题是为了防范风险，但肆意放大问题则是在制造风险，这不仅于中国无益，同样于世界无益。

文章称，经济分析，即便是国际场合的“清谈”，也当有负责任的态度。金融市场跟人们的情绪和信心关联紧密，不实信息也能呼风唤雨，掀起一阵风浪。

“选择性失明”也是风险制造者，如若金融市场上起起伏伏的瞬时信号成为伤及实体经济的祸端，则受害的很可能就是一连串国家，需要引起人们足够的警惕。（完）