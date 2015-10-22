负面清单不是基层治理免责牌 防止出现不作为心态--人民日报

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月22日 - 人民日报周四刊登时评，实行市场准入负面清单制度，定出政府的“不可为”，正是在法规完善、公共服务、调研决策、事后监管等方面标记出了更明确的“可为”，并不是基层治理的免责牌。
中国国务院最新发布实行市场准入负面清单制度的意见，明确提出按照先行先试、逐步推开的原则，从2015年12月1日至2017年12月31日，在部分地区试行市场准入负面清单制度，积累经验、逐步完善，并从2018年起正式实行全国统一的市场准入负面清单制度。
人民时评称，与正面清单制度相比，负面清单制度旨在变政府规定市场主体做什么，为市场主体“法无禁止皆可为”，变政府权力可以在市场四处伸手，为“法无授权不可为”。
时评指出，推行负面清单制度，有助于厘清政府与市场的边界。跟市场准入相关的行政审批权，一直是政府的核心权力，各种“跑路子”“批条子”，根本原因也在于此，因而成为“自我革命”的重要课题。
“负面清单为各级政府建立权力清单提供了清晰的参照物，也为推动行政审批制度乃至行政体制改革提供了抓手。”
时评称，有人担心，推行市场准入负面清单制度，是否会重蹈“一抓就死、一放就乱”的惯性怪圈。恰恰相反，负面清单是根据经济运行情况不断调整的动态名单，让法治说了算，让市场说了算，这样的管理不仅不会出现“死”和“乱”的波动，反而会走向更加规范、更利于创新的新局面。真正要担心的，是“不作为”心态。
“负面清单，不是基层治理的免责牌...如果治理者还是‘有利则为，有难则推’，必定将影响全面深化改革促进效应的充分显现。”时评表示。
时评强调，实行负面清单制度，不仅适用于外商投资领域，也适用于内资投资领域，可以为所有市场主体提供平等国民待遇，形成全国统一的市场准入规则，为内生型经济发展创造公平、有序的市场环境。
此外，还有助于拓展中国经济空间的全球布局。在近年中国与美国等国的投资协定谈判中，如何定义并实施负面清单管理始终是焦点问题。在国内试点探索出切合实际情况的“禁止准入类”和“限制准入类”名单，能够帮助中国提高与其他经济体之间的自贸协议层级，增强在投资协定谈判中的说服力。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。