开发性金融已成为推动中国经济发展的战略选择--报载

路透北京4月23日 - 人民日报周四刊登署名文章称，开发性金融现已成为推动中国经济发展的战略选择，其“援助与发展”的金融思想将成为提升国家治理能力的重要动力。

该篇署名华北电力大学国家能源发展研究院负责人胡光宇的文章指出，经过20多年从政策性金融到开发性金融的发展，中国开发性金融的业务规模现已成为世界最大。通过发挥种子作用、催化作用和示范作用，在基础设施、投融资拉动、社会发展与减贫、全面发展与提高国家治理能力、提升国家综合国力等方面，做出了积极贡献。

文章称，可以利用“援助与发展”的开发性金融思想，通过“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)构想，把中国经济社会建设、治国理政的中国治理经验提供给其他国家和地区借鉴。

“无论从哪一点看，亚投行都无意破坏世界金融秩序，而是世界银行、亚洲开发银行等现有开发性金融机构的补充和援助。”该文称。

文章指出，开发性金融助力“一带一路”构想的实践，是中国治理能力的体现，也是推动全球化、产生中国治理世界影响的重要契机。通过亚投行、金砖国家开发银行、丝路基金、上合组织银联体等一系列金融外交举措，结合“一带一路”的战略构想，中国将构建“援助与发展”的世界共赢发展理念。

亚洲基础设施投资银行(亚投行)已吸引57个意向创始成员国。今年3月国务院正式批复国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行等三家政策性银行的改革方案，其中将国开行的定位明确为开发性金融机构。（完）

(发稿 王蕾；审校 沈燕/张喜良)

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