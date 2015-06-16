浦发银行将定增收购上海信托估值164亿元 并拟发千亿金融债

路透上海6月16日 - 中国全国性股份制银行--浦发银行(600000.SS)周二公告称，其将通过定向增发的方式收购上海国际信托有限公司97.33%股权，标的资产估值达163.5亿元人民币。另外，今明两年该行还拟发行不超过1,000亿元的金融债。

公告显示，本次增发对象包括上海国际集团、久事公司、申能股份(600642.SS)、东方航空(600115.SS)、双钱股份(600623.SS)、爱建股份(600643.SS)、百联股份(600827.SS)等11家机构，共发行约9亿9,951万股浦发银行股份，每股定价为16.36元。

去年11月，浦发银行曾披露，拟定向增发股份为代价向第一大股东上海国际集团等四家机构收购分立后存续的上海信托近九成股权。今日公布的方案显示，交易机构数量及收购股份比例均有所增加。

浦发银行自上周一开始停牌，推进收购上海信托计划。公司周二公告还指出，在本次交易细节今公布后，因上证所需对该方案进行预审核，公司股票将继续停牌。上一交易日该股收在18.43元。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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