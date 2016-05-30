浦发银行加入伦敦金银市场协会 为国内股份行首家

路透北京5月30日 - 中国全国性股份制银行--浦发银行(600000.SS)近日成功加入伦敦金银市场协会（LBMA）并被授予普通会员资格，是国内首家加入该协会的股份制商业银行；依托LBMA，该行可以更直接参与国际金银市场、有效地开展贵金属业务。

浦发行新闻稿称，该行目前已建立起覆盖黄金、白银、铂、钯贵金属等多品种，实物类、代理类、代客类、自营类、租借类、理财类等多维度的产品和业务体系。

此外，该行贵金属业务积极投入“互联网+”黄金创新，2015年成为首家实现实物贵金属天猫平台销售的股份制商业银行。

中国国有大行包括中国银行(3988.HK)(601988.SS)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、工商银行(601398.SS)(1398.HK)和交通银行(601328.SS)(3328.HK)此前均已加入LBMA，中国银行还成为首家参与LBMA黄金定价的中资机构。

以资产计全球最大银行--中国工商银行4月中并称，该行已经正式获准加入伦敦金银市场协会(LBMA)黄金价格机制，成为LBMA黄金定盘商。

LBMA成立于1987年，是全球最大的现货黄金场外市场和全球现货黄金的定价中心，也是全球黄金和白银市场最具影响力的自律性组织；LBMA制定的黄金和白银可供交割规格标准已被全世界贵金属市场和参与者视作通用标准。

而中国是世界最大的黄金生产国和第二大黄金消费国，以中国为代表的新兴市场一直是国际贵金属市场中极为重要的组成部分。（完）