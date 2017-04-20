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中国财经 | 2017年 4月 20日 星期四 18:08 BJT

浦东科技购入恩智浦所持全部先进半导体股份 成第一大股东

路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦(NXPI.O)手上全部先进半导体(3355.HK)股份，成为后者的第一大股东。

资料显示，浦东科技于周一（17日）按每股0.99港元向恩智浦购入先进半导体约4.09亿股H股及1,264万股非上市外资股，相当于先进半导体全部已发股份27.47%，涉资约4.2亿港元。

入股价较先进半导体上周五收市价0.87港元有14%溢价。该股今天收升9.52%，报0.92港元，创近16个月高位。

买卖双方的网站亦载有本次交易的消息。

恩智浦前身飞利浦半导体于1988年与上海无线电七厂合资成立先进半导体，2006年4月先进半导体在香港H股上市，截至去年末其主要股东还包括上海化学工业区、东方资产管理以及上海贝岭。

去年，美国高通(Qualcomm)(QCOM.O)同意以约380亿美元收购恩智浦，创下半导体行业史上最大并购案。（完）

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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