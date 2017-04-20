浦东科技购入恩智浦所持全部先进半导体股份 成第一大股东

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦(NXPI.O)手上全部先进半导体(3355.HK)股份，成为后者的第一大股东。
资料显示，浦东科技于周一（17日）按每股0.99港元向恩智浦购入先进半导体约4.09亿股H股及1,264万股非上市外资股，相当于先进半导体全部已发股份27.47%，涉资约4.2亿港元。
入股价较先进半导体上周五收市价0.87港元有14%溢价。该股今天收升9.52%，报0.92港元，创近16个月高位。
买卖双方的网站亦载有本次交易的消息。
恩智浦前身飞利浦半导体于1988年与上海无线电七厂合资成立先进半导体，2006年4月先进半导体在香港H股上市，截至去年末其主要股东还包括上海化学工业区、东方资产管理以及上海贝岭。
去年，美国高通(Qualcomm)(QCOM.O)同意以约380亿美元收购恩智浦，创下半导体行业史上最大并购案。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。