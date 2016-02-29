分析：委内瑞拉国有石油巨头PDVSA违约风险加剧 委国石油出口蒙阴

路透休斯顿2月29日 - 随着委内瑞拉偿债手段愈来愈接近全部耗尽，一些油市参与者正严肃考虑一个前所未有事件的可能后果：那就是一家大型原油生产商发生违约。

委内瑞拉国有石油公司PDVSA在2016年要向债券持有人偿还52亿美元，其中多数在10月和11月到期，部分专家称，PDVSA恐怕难筹出这个金额，因政府已几乎将所有可用现金储备，拿去偿还上周到期的15亿美元债务。

由于委内瑞拉进口原油及燃料，再与国内生产的超重质油混合，因此，专家和消息人士称，如果PDVSA违约，可能会重创委内瑞拉的进口能力，从而影响石油出口，此外，由于购买必要原料受到限制，委内瑞拉国内汽油的质量也会降低。

随着违约风险上升，以及PDVSA对供应商的付款出现延迟，据与该公司有生意来往的消息人士称，部分向PDVSA出售产品的公司由于担心收不到钱，已经采用通过中介或调高售价的方式来对冲风险。

“PDVSA的违约风险令所有人担心，”一名向PDVSA采购的美国石油公司消息人士告诉路透。即使他们凑够钱偿还债券持有人，“他们也没有能力向供应商付钱。”

若PDVSA违约，对全球石油供应的影响难以预料，专家在密切关注石油出口国的财务恶化情况，以侦测可能冲击市场的风险。

“当然，委内瑞拉是榜上有名，”研调机构IHS副董事长DanielYergin上周对路透表示。

根据汤森路透贸易流动数据的计算，PDVSA在没有进口石脑油之类的轻质油和稀释剂下，恐怕无法出口估计23.5万桶/日的自家重质混合油，这一干扰可望有助于抑制全球市场供应过剩的情况。2015年时PDVSA进口了约11万桶的轻质油和稀释剂。

但由于PDVSA的整个产量并非取决于进口，而且其一直向政治盟邦扩大出口，这使得委内瑞拉估算的200万桶/日出口中的大部分恐怕仍将会流向市场。这当中有一部分是以长期贷款作为担保。

由于PDVSA已要求合作伙伴，包括美国雪佛龙(Chevron) (CVX.N)、俄罗斯国家石油公司(Rosneft)(ROSN.MM)、西班牙Repsol (REP.MC)，以及中国石油天然气集团公司，出手助其取得更多的稀释剂，如果这些伙伴允诺相救，那么PDVSA亦可继续向美国和亚洲供应混合油。

然而违约亦可能降低燃料成分的进口，由于廉价高辛烷值汽油的使用愈来愈普遍，加上国内产量下滑，燃料成分的进口已升高至约8.5万桶/日。

去年委内瑞拉是美国第三大原油供应国，并且是拉丁美洲第六大的美国燃料买家。

**债务恐力有未逮**

PDVSA第四季待偿还债务约为33亿美元，尽管看来已超出能力范围，但违约与否还是未定之天。PDVSA总裁Eulogio Del Pino本周表示，该公司将采取一切措施来阻止发生违约。

尽管如此，摩根大通的Benjamin Ramsey认为，如果不出现原油价格意外迅速反弹、资产出售、新贷款或是再融资协议这类情况，那么避免违约的希望依然渺茫。

摩根大通的一份报告中虽然没有把委内瑞拉的问题称作信用事件，但仍然认为，PDVSA所能作的最好打算，“也只不过是面对现金流逐步耗尽这一冰冷僵硬的现实”。

再融资的努力看不到明显进展，包括通过养老金进行债务交换。一位政府消息人士说，预计来自美国子公司Citgo Petroleum的派息、以及从俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)(ROSN.MM)增持合资企业股权中获得的资金并不足以让公司资金充裕地挺到10月份。

PDVSA的一些供应商已经在不声不响地撤退。

一消息人士说，一家知名贸易公司最近在向PDVSA供货时，一直通过委内瑞拉本地中介以确保收到付款，因为没有人会再与这家几乎没什么信用的公司直接做买卖。

PDVSA本月在两次购买汽油成份的招标中败北，据一位参与招标的消息人士称，这是因为价格升水较高，这反映出支付风险升高。

为确保供应环节畅通，PDVSA已与印度的liance Industries (RELI.NS)与俄油签署了燃料换原油的协议。

交易员认为，PDVSA与中国石油天然气集团公司及其旗下的中国石油(601857.SS)关系密切，也可能确保部分进口，但这些仍不足以保障所有供应。

**法律资源**

律师及专家表示，尽管任何对于违约的法律回应必须通过外部法院才能针对PDVSA的资产下手，然而根据债券合约里面的多项条款，该公司在面对债权人追讨债权时承受的风险要比委内瑞拉本身来得大。

在多个进行仲裁的案例中，石油业巨擘艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)于2008年取得法院命令，得以暂时冻结PDVSA的120亿美元海外资产、以及在纽约联合银行帐户中的3.15亿美元。艾克森美孚之所以能够达成这个结果，是因为其在诉讼上采取了马瑞瓦禁令(Mareva injunction)这个特殊手段，攻委内瑞拉之不备。

尽管这项禁令之后遭到推翻，这个案例及之后的几个案子已然导致PDVSA的银行帐户、油轮、船货、外部港口及炼厂暴露在债权人的法定权力之下。

PDVSA近期已经采取措施自保，包括将出口的收款帐户由圣灵银行(BES)BESN.D转移至中国中信银行(601998.SS)。

要在中国取得银行帐户冻结令，其难度要比在美国更高。多位律师指出，若PDSVA依照预付协议在其港口交货，船货在离开委内瑞拉时就隶属于买方，这也可使PDSVA的部分销售获得保障。

根据路透所阅览的一份文件，在出售德国、加勒比海及美国的设施之后，PDVSA前总裁Rafael Ramirez于2014年建议政府全部出脱旗下美国Citgo的业务，以保护公司免于潜在的扣押资产行动。

虽然Citgo曾被挂牌出售，但在2015年弃售，因委内瑞拉当局要求其代PDVSA筹措25亿美元贷款。(完)