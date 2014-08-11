委内瑞拉国有油企PDVSA改用中信银行账户收款

路透圣安东尼奥8月8日 - 根据路透周五看到的一份公司文件，委内瑞拉国有石油公司PDVSA已开始采用中国中信银行(601998.SS)收取原油和燃料销售款项，弃用原来的葡萄牙圣灵银行(Banco Espirito Santo,BES)BES.LS。

PDVSA本周通知买家，仍可以以美元或欧元付款，但必须转账至中国中信银行，用德意志银行(DBKGn.DE)作为中间行。

此前，PDVSA在公开市场销售以及通过供应合约销售所得款项都存入圣灵银行账户。葡萄牙本月表示，将因财务问题救助圣灵银行。

“若有对PDVSA的应付款项，请按(这些新的)说明付款，”该公司发给贸易公司和客户的信中称。

该公司未对这一调整做出说明。

委内瑞拉一直试图将对中国的原油和油品日出口规模提高至100万桶，这是石油换贷款协议的一部分。2007年以来，委内瑞拉通过石油换贷款协议已获得逾400亿美元贷款。

一家贸易商表示，这种调整可能使得拿到信用证的难度提高。PDVSA要求买家有信用证为其购买付款做担保。

“以一家中资银行取代一家欧系银行会令程序变得复杂，”一位了解PDVSA销售的交易员表示。

PDVSA公布2013年营收约1,140亿美元，主要来自原油和油品出口。这些资金通过其银行账户以硬货币收取，其中有一部分之后卖给委内瑞拉央行。该央行负责2003年实行的外汇管理计划。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

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