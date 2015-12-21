焦点：钱多花不完 私募股权基金发愁

2015年3月9日，在萨拉热窝拍摄的美元和欧元照片。 REUTERS/Dado Ruvic

路透伦敦12月18日 - 怎么把钱花掉？这是私募股权投资公司及其投资者的主要问题。大量资金不断进入市场，迫使这两方重新思考他们的策略。

在全球低利率的环境下，资金池不断扩大的大型投资者为追求报酬，正逐渐转向另类资产。

对私募股权基金经理人来说，钱山带来了1,630亿美元的头痛问题。根据市场研究公司Preqin，这是基金去年在全球所募集到的资金额，与他们实际用于收购的支出之间的差额，这比2013年的1,340亿美元还要多。

今年剩余资金预料还会增加，基金经理人的难题看来将更加严重。2016年单是欧洲，包括安佰深股权投资集团、BC Partners [BCPRT.UL]、Charterhouse、Cinven及Permira [PERM.UL]在内的大型基金都将进行筹资。根据路透的计算，光是这五家就将筹资约300亿美元。

产业数据显示，私募股权基金在现金使用方面必须更有创意，突破传统的多数股权收购形式。

“目前筹集的资金运用弹性显然较大，”高盛(GS.N)EMEA相关业务主管Rob Pulford表示。

“他们将会把眼光放在上市股票、少数股权投资、以及不同行业及地域等。”

TPG [TPG.UL]及KKR (KKR.N)等业者已经在今年及去年首度跨入非洲市场，两家公司分别提出了10亿美元投资计画，以及收购埃塞俄比亚(衣索匹亚)玫瑰农场等。

但这样的转变不仅仅止于插旗而已。

本月CVC投资22亿欧元至英国道路救援集团RAC，这是该公司旗下策略机遇(Strategic Opportunities)基金的首笔投资。

这个45亿美元资金池的投资人不到10个，使这个有限合伙(limited partners)型态的基金能够进行单笔大额投资。较长的经营时间使其可以持有资产八年以上，而非往常的3-5年的时间，不过这类基金的预订报酬也偏低。美国私募基金业巨擘凯雷投资集团(Carlyle Group)也正筹集类似的基金。

这是一个时代的象征。由于利率处于低档、现金部位居高不下，投资人、也就是这些有限合伙基金被迫得牺牲报酬预期，好让资金找到去处。

据普华永道今年数据，到2020年，仅仅养老基金的资产规模估计就会达到56.6万亿美元，超过2013年时的37.1万亿美元，他们需要为这些钱找到投资出路。

这种需求加之低利率，意味着美国收购企业Advent觉得可以放弃其当前120亿美元融资的优先报酬(preferred return)或门槛收益率(hurdle rate)。该回报率通常在7-8%左右，意味着普通合伙人必须带来一定数量的回报，才能开始给自己带来利润。

Advent拒绝置评。

“全球金融危机之后，机构投资者已经降低其回报预期，”Jefferies旗下Private Capital Group欧洲部主管Alexander Apponyi表示。

“即便回报下降，但私募股权迄今仍是回报最高的资产类别，回报率或许在17-19%左右。”

独立融资顾问机构Rede Partners的一项调查显示，目前大型私募股权机构投资料录得17.4%的内部回报率，低于危机前20%的门槛水准，但表现远优于今年下跌0.8%的标普500指数.SPX。

**发展演变**

大型投资者也在考虑通过减少投资的基金数量，但增加对每个基金的投资规模，以提高投资效率，也就是说对顶级基金的资金配置将变得更有竞争性。

根据来自摩根大通的Pitchbook数据，仅最大的15家普通合伙人--例如黑石集团(BX.N)、Apollo (APO.N)和CVC等--本月初未配置的资金估计就达1,301亿美元，占全球总额的28.6%。

但这不只是把钱抛给基金就行了。越来越老练的投资者现在要求更高回报。

最大的普通合伙人--即减值1亿美元或以上也能安然处之者--甚至要求专门为他们量身定做投资托管账户。这样一来，他们在投资对象选择、调整锁定期以及享有更有利的费用方面就有了更大控制权。

“如今，独立托管是私募股权行业中最大的一块增长领域，”贝莱德(Blackrock)(BLK.N)旗下私募股权解决方案部门全球主管Russ Steenberg称，“用了这么长时间发展演变，让人感到意外。”(完)