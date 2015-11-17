焦点：中国PE公司挂牌新三板渐成趋势 融资便利高效企业乐在其中

路透上海11月17日（作者 林琦） - 从中国本土私募九鼎投资和中科招商，到香港的中信资本等，国内私募股权投资基金（PE）正争相挂牌中国新兴柜台市场（OTC）--“新三板”。如同海外的KKR(KKR.N)和凯雷(CG.O)等知名PE公司一样，国内PE进行股权融资也开始流行起来。

不同的是，国内PE公司选择在OTC挂牌而非A股上市融资，主要原因之一还是国内首次公开发行（IPO）仍需对拟上市公司的业务及业绩持续性有一定要求。在国内新股发行相关法规未做出修改之前，新三板将是PE公司股权融资的首选；而不少PE公司亦看好新三板的制度优势，并不介意其流动性等方面的劣势。

“很明显，大家都已经体会到新三板这个平台对PE的重要性，一些大的PE公司要不已挂牌或正在申请挂牌，还有一些PE也开始动起来，这已经是一种趋势。”专注新三板业务的上海美谈投资咨询公司总经理王进指出。

自去年5月九鼎投资成为首家挂牌全国中小企业股转系统（俗称新三板）的PE公司后，中科招商、同创伟业、矽谷天堂、信中利、联创永宣等多家PE公司挂牌新三板，且不少挂牌PE公司实施了股权融资。其中九鼎投资完成100亿元人民币的定向增发；中科招商亦已增发募资逾85亿元，近期还启动至多300亿元的新一轮再融资计划。

清科研究中心分析师房瞻表示，除了已挂牌的近十家PE外，另外还有约20家机构已递交挂牌申请文件。除此之外，还有不少机构正积极准备挂牌文件，亦有些机构计划通过借壳的方式登陆新三板。

总部在香港的知名私募基金--中信资本上周亦向全国中小企业股转系统申请，将其子公司--中信资本股权投资（天津）公司挂牌新三板，目前该申请仍在审核程序中。

中信资本的股东包括中信股份(0267.HK)、腾讯(0700.HK)、富邦金控(2881.TW)旗下富邦人寿及卡塔尔控股等。目前中信资本管理资金规模达50亿美元，曾先后投资阿里巴巴(BABA.N)、分众传媒等多个投资项目。而中信资本天津将是其人民币PE的运营中心。

目前，国内A股市场尚没有一家直接上市的PE公司，PE公司介入资本市场的模式是寄栖于A股公司旗下，成为后者控股或参股的子公司。

虽然相关证券法规并未明文限制PE公司不能上市，但业内人士指出，PE公司运作的特殊性，使得他们很难通过证监会发审委审查，直接A股IPO上市这条路暂时走不通。

具证券律师背景的王进分析称，目前A股IPO仍需要常规审查，例如公司营业范围、财务盈利指标等，但PE公司的业绩往往有很大的波动性，在投资项目退出前的数年内都无法体现其收益。而新三板属于备案制，对于拟挂牌公司的过往业绩、业务范围没有什么要求，比较适合PE这种类型的公司。

**竞相挂牌的合理解释**

新三板毕竟不是一个公开交易市场，其交易制度及投资者结构，使得该市场的交易并不活跃，大多数挂牌公司一年内只有数笔交易。PE公司争相在新三板挂牌，究竟有什么目的呢？市场化融资、增加知名度以及近距离挖掘项目资源，都是一个合理的解释。

九鼎投资董事会秘书古志鹏指出，新三板无论在挂牌还是再融资方面，运作上更加市场化。例如其百亿元再融资计划，前后仅花了数月的时间，效率远高于A股市场。

“我们的市值已达1,000多亿元，这比很多国企上市公司都要高了。”他称。

王进指出，PE挂牌新三板，可以打造一个便利的融资渠道。虽然与传统的LP（有限合伙人）融资一样，新三板融资亦属于私募融资，但毕竟是在一个全国性的资本市场平台上的私募融资，相对LP有相当大的便利。

“原本的LP需要通过自己的网络去寻找，现在其实就是在一个全国性的平台上募集，这改变了私募界原有的募资模式。”他说。

房瞻指出，在PE机构挂牌后，原有LP转变为公司股东，未来可通过股份减持获得退出，改善了目前机构LP退出困难的局面。另外，很多PE机构已经从单一的基金管理业务扩展至构建大资管平台，而挂牌新三板则可以满足其多元化的业务搭建需求。

而中信资本的解释是：通过子公司在新三板挂牌，打造其在中国境内唯一的人民币私募股权投资和管理业务平台，完成中信资本对国内资本市场业务的全面布局。

中信资本此前管理的大多是美元基金，公司在给路透的回应中称，他们此次申请子公司挂牌，是希望通过新三板拓宽人民币募资的渠道，扩大国内中小机构、高净值投资人的基础；同时，也为境内投资者参与中信资本境内、境外基金和投资项目，以及未来发展的人民币私募股权投资的业务提供了可靠的投资渠道。

开创“PE+上市公司”模式的矽谷天堂则将新三板视为蕴含大量优质投资项目的金矿。

“新三板公司有这么多创新的公司，有这么多原生态的公司，有这么多未来有非常大爆发力的公司，这样更适合我们这样的公司用专业的PE角度去筛选。”矽谷天堂董事总经理韩惠源指出。（完）