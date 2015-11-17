焦点：中国PE公司挂牌新三板渐成趋势 融资便利高效企业乐在其中

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海11月17日（作者 林琦） - 从中国本土私募九鼎投资和中科招商，到香港的中信资本等，国内私募股权投资基金（PE）正争相挂牌中国新兴柜台市场（OTC）--“新三板”。如同海外的KKR(KKR.N)和凯雷(CG.O)等知名PE公司一样，国内PE进行股权融资也开始流行起来。
不同的是，国内PE公司选择在OTC挂牌而非A股上市融资，主要原因之一还是国内首次公开发行（IPO）仍需对拟上市公司的业务及业绩持续性有一定要求。在国内新股发行相关法规未做出修改之前，新三板将是PE公司股权融资的首选；而不少PE公司亦看好新三板的制度优势，并不介意其流动性等方面的劣势。
“很明显，大家都已经体会到新三板这个平台对PE的重要性，一些大的PE公司要不已挂牌或正在申请挂牌，还有一些PE也开始动起来，这已经是一种趋势。”专注新三板业务的上海美谈投资咨询公司总经理王进指出。
自去年5月九鼎投资成为首家挂牌全国中小企业股转系统（俗称新三板）的PE公司后，中科招商、同创伟业、矽谷天堂、信中利、联创永宣等多家PE公司挂牌新三板，且不少挂牌PE公司实施了股权融资。其中九鼎投资完成100亿元人民币的定向增发；中科招商亦已增发募资逾85亿元，近期还启动至多300亿元的新一轮再融资计划。
清科研究中心分析师房瞻表示，除了已挂牌的近十家PE外，另外还有约20家机构已递交挂牌申请文件。除此之外，还有不少机构正积极准备挂牌文件，亦有些机构计划通过借壳的方式登陆新三板。
总部在香港的知名私募基金--中信资本上周亦向全国中小企业股转系统申请，将其子公司--中信资本股权投资（天津）公司挂牌新三板，目前该申请仍在审核程序中。
中信资本的股东包括中信股份(0267.HK)、腾讯(0700.HK)、富邦金控(2881.TW)旗下富邦人寿及卡塔尔控股等。目前中信资本管理资金规模达50亿美元，曾先后投资阿里巴巴(BABA.N)、分众传媒等多个投资项目。而中信资本天津将是其人民币PE的运营中心。
目前，国内A股市场尚没有一家直接上市的PE公司，PE公司介入资本市场的模式是寄栖于A股公司旗下，成为后者控股或参股的子公司。
虽然相关证券法规并未明文限制PE公司不能上市，但业内人士指出，PE公司运作的特殊性，使得他们很难通过证监会发审委审查，直接A股IPO上市这条路暂时走不通。
具证券律师背景的王进分析称，目前A股IPO仍需要常规审查，例如公司营业范围、财务盈利指标等，但PE公司的业绩往往有很大的波动性，在投资项目退出前的数年内都无法体现其收益。而新三板属于备案制，对于拟挂牌公司的过往业绩、业务范围没有什么要求，比较适合PE这种类型的公司。
**竞相挂牌的合理解释**
新三板毕竟不是一个公开交易市场，其交易制度及投资者结构，使得该市场的交易并不活跃，大多数挂牌公司一年内只有数笔交易。PE公司争相在新三板挂牌，究竟有什么目的呢？市场化融资、增加知名度以及近距离挖掘项目资源，都是一个合理的解释。
九鼎投资董事会秘书古志鹏指出，新三板无论在挂牌还是再融资方面，运作上更加市场化。例如其百亿元再融资计划，前后仅花了数月的时间，效率远高于A股市场。
“我们的市值已达1,000多亿元，这比很多国企上市公司都要高了。”他称。
王进指出，PE挂牌新三板，可以打造一个便利的融资渠道。虽然与传统的LP（有限合伙人）融资一样，新三板融资亦属于私募融资，但毕竟是在一个全国性的资本市场平台上的私募融资，相对LP有相当大的便利。
“原本的LP需要通过自己的网络去寻找，现在其实就是在一个全国性的平台上募集，这改变了私募界原有的募资模式。”他说。
房瞻指出，在PE机构挂牌后，原有LP转变为公司股东，未来可通过股份减持获得退出，改善了目前机构LP退出困难的局面。另外，很多PE机构已经从单一的基金管理业务扩展至构建大资管平台，而挂牌新三板则可以满足其多元化的业务搭建需求。
而中信资本的解释是：通过子公司在新三板挂牌，打造其在中国境内唯一的人民币私募股权投资和管理业务平台，完成中信资本对国内资本市场业务的全面布局。
中信资本此前管理的大多是美元基金，公司在给路透的回应中称，他们此次申请子公司挂牌，是希望通过新三板拓宽人民币募资的渠道，扩大国内中小机构、高净值投资人的基础；同时，也为境内投资者参与中信资本境内、境外基金和投资项目，以及未来发展的人民币私募股权投资的业务提供了可靠的投资渠道。
开创“PE+上市公司”模式的矽谷天堂则将新三板视为蕴含大量优质投资项目的金矿。
“新三板公司有这么多创新的公司，有这么多原生态的公司，有这么多未来有非常大爆发力的公司，这样更适合我们这样的公司用专业的PE角度去筛选。”矽谷天堂董事总经理韩惠源指出。（完）
(审校 曾祥进)
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