焦点：私募股权能否填补矿业并购的真空？

路透伦敦12月8日 - 大宗商品价格挫跌，令全球矿业涌起并购狂潮的预期落空，也为私募股权基金部署数十亿美元资金留下施展空间。

以前，矿产领域并购是大型矿产企业推动的；由于需求强劲、价格上涨，这些企业在积极寻找更多产能。

这些企业并购计划的搁置，也许是两年至三年，留下了一个空档期，一些私募股权公司的人认为这是个机会。

数据提供商Preqin估计，私募股权基金可获得44亿美元资本用于矿业投资。其中有些基金称，现在对他们来说，采取行动的时机已经成熟。

“对我们来说，这是市场上的黄金时段，”Denham Capital的主管Caroline Donally表示。Denham有大约10亿美元投资于或付诸于矿业。

随着大宗商品价格继续下跌，大型企业的投资者还在舔舐自己的伤口。

必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)股价自去年7月以来累计下挫逾60%至七年低点，力拓(RIO.L) (RIO.AX)股价重挫逾40%，英美资源集团(AAL.L)年内已大跌70%。

全球95家主要矿企的总市值已跌破4,000亿美元，为雷曼兄弟破产以来最低，且远低于2011年4月创下的峰值1.8万亿(兆)美元。这也打击了私人拥有的矿企。

“企业和管理层现在开始在估值上让步，有更多以往高高在上的资产开始变得触手可及，”Donally表示。

**融资缺口**

随着西方银行退出大宗商品交易业务，矿商也失去了大量融资来源。

虽然许多股权投资者对这个在成本高昂的扩张项目上浪费大量资金的产业已经失去信心，但私募股权投资者--尤其是养老基金、学院捐赠基金或高净值散户--把眼光放得更加长远，通常是10年。

“要等好几年时间，并购活动才会回温，”私募股权基金GreenstoneCapital资深合伙人Mark Sawyer指出。“由于传统放贷机构及股权资本市场变得更加谨慎，更不敢投资，自然而然会形成一个真空。”

和Donally一样，他认为私募股权公司的机会愈来愈好，因为潜力并购目标企业对于估值的态度更加务实。

Denham Capital表示最近有两笔交易，其中一笔澳洲交易，Denham为Auctus Minerals提供资金，收购一家拥有基本金属资产的公司--Atherton Resources。

另一家私募基金Pacific Road资本管理，旗下有两档矿业基金已经全额投资，一档规模约3亿美元，另一档规模4.75亿美元。

**不忘审慎**

并非所有私募股权投资者都已经准备投资矿业。根据Preqin的研究数据，今年投资天然资源的集资金额创纪录，但矿业领域表现黯淡，仅有4亿美元资金投入。

这部分缘于中国转向以消费主导的经济，令人对未来价格走势存疑。过去15年来，中国的基础设施建设和工业产能扩张，成为拉动工业金属需求增长的主要来源。

不过私募股权基金稍早曾承认采矿业仍有的可做。

各个基金对自身投资计划守口如瓶，不过它们通常在澳洲和加拿大等成熟市场运作，而在小心避开政治大环境的挑战之余，也涉足俄罗斯或西非等矿产资源丰富的国家。

一矿业谘询机构称，除了产量增长，他们可能会在更细分的市场找寻机会。

“私募股权可能会对更细分的小众市场有兴趣，他们能在这些领域找到题材，或能更好地发挥自身优势的情况，也许是设计财务工程或企业遭遇困境的情况，”该谘询机构表示。(完)