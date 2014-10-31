弘毅投资称新常态下关注国企改革、海外并购及创新等投资机会

工行资管业务委托投资运作正常 没有大规模委外赎回情况
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。
路透上海10月31日 - 中国经济正进入“新常态”，经济减速和产能过剩并行，同时资本市场估值低迷，不少投资界人士困惑中国未来的投资机会在哪？中国本土大型私募股权投资企业（PE）弘毅给出了它的答案：国企改革、海外并购及创新。
崇尚价值投资的弘毅，其长处是帮助企业提高管理水平、行业整合、国际拓展等。目前中国传统制造业普遍面临产能过剩，以扩张和增长为核心的传统投资思路已不适应新形势。
“企业不再单纯以粗放式扩张来追求增长，而是通过创新创造价值，追求有质量可持续的增长。”弘毅投资总裁赵令欢在周四举行的公司投资年会上表示。
在他眼中，某些类别投资的黄金时代刚刚到来，例如国企改革，他视之为近阶段全球独一无二的投资主题，而且只有深入了解中国的投资专家，才能摸准投资机会。
中国国有企业体量庞大，资产规模逾百万亿元，在中国经济中占比达27%，远高于美国（1%)和英国（2%）等发达国家。但国有企业大多数存在资产回报差、真实成本高等的问题。中国近年来提出推进混合所有制改革，为国企引入民营资本和境外资本，提高国企经营效率。
创新是另一投资主题，在赵令欢认为，创新投资机会不仅仅包括技术创新，例如移动互联网大潮，还包括模式创新和政府职能创新。例如弘毅组建了医疗和餐饮两大投资集团，加大行业并购整合力度，就属于投资模式的创新。
而跨国并购的内容也将随着中国经济转型发生变化，从原来的资源类并购逐步扩展至技术、品牌类的并购。弘毅今年来已投资了多个海外品牌，例如注资美国好莱坞STX电影工作室、投资约9亿英镑收购英国餐饮品牌Pizza Express。
“未来十年，中国将从世界工场转向世界市场，”他说，中国将变成全球第二大消费市场和全球最大的消费增量来源国，服务业的市场规模有望增至12万亿美元。
但是国内优质的消费和服务供给高度短缺，在引入海外高品质服务的大潮中，中国市场将为这些海外企业带来明显的业务成长空间，投资机构亦可觅得大量投资机会。
Pizza Express的全球首席执行官（CEO）Richard Hodgson在会后接受采访时指出，在被弘毅收购后，公司将加速中国市场拓展步伐。保守估计，五年内其中国店铺数由23家增至100家左右，中国市场将贡献约两成营收和利润。
而STX电影工作室CEO罗伯特.萨蒙亦表示，他看好中国电影市场的成长，预期2016年中国就将超过美国，成为全球最大的电影市场。而STX未来将起到桥梁作用，将中国影星和电影公司引入美国，亦会将美国影星和电影公司引入中国。
STX今年3月获得弘毅和美国知名私募股权投资企业德州太平洋集团(TPG)的注资，并获得摩根大通(JPM.N)等投行的债券融资。STX计划未来一年将拍摄10部影片，近日即将宣布首批五部影片的拍摄计划。
弘毅投资目前共管理七期股权投资基金（五期美元基金、两期人民币基金）和一期人民币夹层基金，管理资金总规模超过460亿元人民币。弘毅投资的出资人包括联想控股、全国社保基金、中国人寿及高盛(GS.N)、淡马锡、斯坦福大学基金、加拿大养老基金等国内外著名投资机构。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。
路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。