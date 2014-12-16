专访：知名调停人建议同“伊斯兰国”谈判

路透伦敦12月15日（记者 Alex Whiting） - 当调停人Padraig O'Malley说我们必须与“伊斯兰国”谈判时，那是他的经验之谈。

作为一名经验丰富的调停人，在2007年和2008年伊拉克教派冲突最激烈时期，O'Malley曾从中斡旋，把冲突各方汇聚在一起，最终达成一项协议，成为伊拉克政治和解的基础，并帮助遏制暴力活动。

O'Malley是在南非和北爱尔兰谈判代表的协助下做成此事的。他曾在达成1998年的《北爱和平协议》（1998 Good Friday Agreement）一事上发挥了重要作用，该协议结束了北爱尔兰长达30年的教派冲突。

“必须及时找到与‘伊斯兰国’沟通的方法。你没办法把它消灭掉，它还会以其它形式重新出现，”O'Malley在波士顿接受电话采访时说。

“我觉得西方，或许所有人并不完全了解‘伊斯兰国’现象，以及它在吸引世界各地年轻人上的复杂程度。”

O'Malley目前是麻省大学波士顿分校的教授，出生在都柏林，有40年的调停经验。

他在采访中引用了位于卡塔尔的阿拉伯研究和政策分析中心（Arab Center for Research and Policy Studies）近期在六个阿拉伯国家进行的一项民调。该民调显示，巴勒斯坦人是“伊斯兰国”最坚实的支持者。

他称，这个结果让人很惊讶，因为“伊斯兰国”的目的是建立哈里发国，并没有特别要摧毁以色列，这一结果可能会打开潘多拉魔盒。

接触“伊斯兰国”必须从与该组织关系密切的中间人开始，即沙特、卡塔尔及其他阿拉伯国家向该组织武装人员“大把撒钱”的有钱人。

说服任何武装组织与其敌人谈判将需要很长时间。首先要发展关系，与冲突各方更低层的人士建立信任，然后再逐步向高层走。O'Malley称，“这是有关人性的东西。”

“在西方，我们的部分问题在于我们认为能很快解决这些事情。”

“这没错，不过世界上其他地方的人并不这么认为，或者说我们对他们之间的分歧程度认识不足。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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