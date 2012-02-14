匹克未来一两年业绩料承压 冀望借力海外市场--CEO

调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比略有回落
路透上海2月28日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比略有回落。近期股市持续上涨后接近前期高点，市场需要新的上涨逻辑，基金经理普遍持谨慎观望态度。
* 削减店铺令未来1-2年业绩承压
* 冀望借力海外,目标为海外收入占比提升至50%
* 但海外拓展尚无具体时间表
作者 尹嫄婷
路透北京2月14日电---中国体育用品商--匹克体育(1968.HK)周二称,受店铺数量削减和库存积压的影响,料公司业绩将在未来1-2年内承压,预计2012年前三季度订单将较去年同期下降约25%.
公司首席执行官(CEO)许志华在接受路透电话专访时做上述表示.他并称,公司冀望借力海外市场以扩大产品销量,目标为海外收入占比由目前约10%提升至50%,但尚无实现该计划的时间表.
"(削减零售店铺数量)短期当然会有些压力,1-2年内吧,但长期不会……启动国际化也有这方面的考虑,因为海外市场对匹克是完全的增量市场."他称.
匹克此前预计,到2012年底,零售店铺总数将由上一年的7,806间削减至约7,000间.
近年来,中国本土体育品牌之间的竞争愈发激烈,李宁(2331.HK)、安踏(2020.HK)、361度(1361.HK)等纷纷赴港上市,除了铆力争夺国内市场,亦计划在海外市场一搏高下.去年底,李宁亦宣布在美国推出网络销售业务.
**库存压力和行业竞争**
目前体育用品零售渠道的库存积压问题较预期严峻,业内人士指出,除了通过调整店面数量,业者亦面临折价清理库存的压力.
许志华坦言,近年来的高速增长亦令匹克面临库存压力,因而今年公司主动削减订单,以帮助消化库存,同时亦可减轻销售渠道的压力.
许志华没有披露未来海外开店的详细计划."暂时还没有制定出第二步计划,但如果美国的效果好,我们会继续跟进."匹克在美国有近200家加盟店或代理商,但仅有一间旗舰店,预计本周将新增一间.
截至2011年上半年,匹克净利润同比增加22.1%,至4.23亿元人民币.
招银国际在1月底发布的一份研究报告中对匹克的评级为"持有",并预计该公司今年下半年的销售订单将继续下滑."很显然,订单下降主要因为库存积压和店铺数量大幅削减."报告称.
据汤森路透Thomson One Analytics综合分析师数据,市场平均预估匹克体育2012年和2013年的净利同比增长分别为0.32%和6.76%.
匹克周二午盘跌2.86%,报2.04港元;同期大盘恒生指数.HSI微涨0.1%.过去一个月该股累计上涨14.75%.
匹克计划於3月13日公布2011全年财报.(完)
--审校 黄运涛/丁淑琴
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